MAGAZİN

İrem Derici: Başımı sokacak evim yok

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

Şarkıcı İrem Derici önceki gün stüdyo çıkışı görüntülendi. Tüm yatırımını albümler için kullanan Derici evinin olmadığını söyledi

İrem Derici: Başımı sokacak evim yok

Şarkıcı İrem Derici önceki gün stüdyo çıkışı görüntülendi. Derici kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"İşime yatırım yapa yapa bir hal oldum. İleride albümlerimden prefabrik ev yapacağım. Ben işletmeden anlamam. Ticaretten hiç anlamam. Pazarlık bile yapamam. Annem bana çok kızıyor '31 yaşına geldin, bi evin bile yok. Paraları kliplere saçıyorsun' diyor.

'Senin evinde benim bir odam var mı? Tamam problem ne. Dünyanın binbir türlü hali var' diyorum. Hayat akıyor. Ben akıntıya dur diyemem ki... Ben seyyah gibi bir kadınım. Bir ev alırsam oraya tutulup kalmak zorunda kalacağım. Başımı sokacak evim yok. Annemin evinde bir odam var. Gider orada kalırım."


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İrem Derici İrem Derici ev

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