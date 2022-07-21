İrem Derici bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Paylaşımları nefes kesti...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam eden İrem Derici, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak bikinisiyle havuz başında adeta şov yapan güzel şarkıcı, güzelliği ve fiziğiyle adeta göz kamaştırdı.

HAVUZ BAŞINDA ADETA ŞOV YAPTI

Sıcak havalardan bunalan güzel şarkıcı İrem Derici havuza girdiği anları takipçileriyle paylaştı.

Beyaz bikinisiyle havuz başında adeta şov yapan ve vücudunu sergileyen güzel şarkıcı adeta nefes kesti.

Güzel sanatçı paylaşımına, "Siz deli deseniz de olur. İçi ben de" sözleriyle dikkat çekti.

Derici'nin paylaşımlarındaki güzelliği ve fit vücudu takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.





