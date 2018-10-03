MAGAZİN

İrem Derici: Bundan sonraki Defol, sonraki de S...ir ol

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isminin veriliş hikayesini takipçilerine aktardı.

İrem Derici: Bundan sonraki Defol, sonraki de S...ir ol

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve son derece ilginç içerikleriyle takipçilerini sürekli olarak şaşırtmayı başaran İrem Derici, bu defa hesabından isminin veriliş hikayesini anlattı.

İşte o satırlar:

“Şimdi benim valide bana hamile, harıl harıl herkes isim düşünüyor bana… Rahmetli bir akrabamız var, şair, ismi Necmi… Necmi Dede’nin çocuklarının isimleri Erol, Birol, Varol. Yeğenleri Nurol, Şenol, Gürol. Ben doğacağım, konsey toplanmış bana isim bulmak için… Necmi Dede “İlkol” olsun, ilk torun çünkü demiş ve babam ayaklanmış “Necmi Dede yeter, bundan sonraki ‘Defol’ sonraki de ‘S…ir Ol’ olsun da tam olsun” Neyse ben doğuyorum, hala ismim yok, lohusa anneciğim Bakırköy Devlet Hastanesi’nde kucağında 1 günlük ben, bir sürü taze anneyle aynı yerde taburcu olmayı bekliyor. Derken yan yatağında yatan, ikiz kızları olan bir kadının ziyaretçileri geliyor, annem de kulak kabartıyor konuşmalarına: “Ne koydun bu güzel kızların isimlerini?” “Didem’le İrem koydum” diyor kadın ve annem dönüyor “İrem ne demek?” diye soruyor, “cennet bahçesi” diyor kadın ve annem babama “Hulusi, İrem olsun adı!” diyor. İsminiz kaderinizdir derler ya… Şunu okuduktan sonra hak verdim. “Mutluluk Simgesi” … Sanırım benim hayattaki misyonum bu, insanları mutlu ettikçe ruhum doyuyor… Teşekkürler anne, teşekkürler yan yatakta yatan ikiz annesi, nur içinde uyu Necmi Dede, günaydın millet!”


PARTNERDavul-zurna kıyafetiDavul-zurna kıyafeti
'Pembe Top' Özge Özpirinçci’ye emanet'Pembe Top' Özge Özpirinçci’ye emanet
Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt çok keyifsizDemet Akalın'dan boşanan Okan Kurt çok keyifsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici instagram

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Mahkeme ABD'ye 'dur' dedi!

Mahkeme ABD'ye 'dur' dedi!

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
RTÜK'ten dizilere küfür ve şiddet cezası

RTÜK'ten dizilere küfür ve şiddet cezası

Kenan ile Beren fark attı

Kenan ile Beren fark attı

Burcu Esmersoy 14 bin TL'ye kiraya çıktı!

Burcu Esmersoy 14 bin TL'ye kiraya çıktı!

Alma Terziç aşk için Türkiye'yi seçti

Alma Terziç aşk için Türkiye'yi seçti

'Pembe Top' Özge Özpirinçci’ye emanet

'Pembe Top' Özge Özpirinçci’ye emanet

Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt çok keyifsiz

Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt çok keyifsiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.