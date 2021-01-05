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İrem Derici: Covid bitmiş olmazsa tımarhaneme geri dönerim

05.01.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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İrem Derici: Covid bitmiş olmazsa tımarhaneme geri dönerim

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, katıldığı bir radyo programında pandemi bu yaz bitmezse yeniden akıl hastanesine yatacağını söyledi. 2018 yılında akıl hastanesinde tedavi gören şarkıcı, “Bu yaza COVID bitmiş olmazsa, tımarhaneme geri dönerim, odamı ayırsınlar” dedi.

2021 yılını yeni şarkısı “Vazgeçtim İnan”la karşılayan İrem Derici, Radyo Juke’ta yayın yapan Sarı Şeker Sema’nın konuğu oldu.

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Ünlü rapçi Sagopa Kajmer’in şarkısını yeniden yorumlayan Derici, “Ben içimdeki çeşitliliği görsünler istiyorum, ben pop değilim ben her şeyim. Hayatımın 3 senesinde en ağır metal müziği de dinledim, zaman zaman rap de dinledim” diye konuştu.

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Derici pandemi dönemini nasıl geçirdiğini de anlattı: “Çok güzel geçirdim bu dönemi, ben kendimi seven, yalnızlığı seven birisiyim. Daha küçük bir hayata geçtim, Maslak’ta hangar gibi bir evde oturuyordum, sırf terası şu an oturduğum ev kadardı, kirayı aidatı yarıya düşürdüm. Yine çok güzel bir evde oturuyorum ama tek kişiyim ne gerek var 2 kata.”

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2018 yılında akıl hastanesinde tedavi gören şarkıcı, “Bu yaza COVID bitmiş olmazsa, ben 2018 yılında birkaç haftamı geçirdiğim tımarhaneme geri dönerim, ‘odamı ayırsınlar’ buradan sesleniyorum" dedi.

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"Bana Allah âşık olduğum şeyi meslek haline getirme fırsatı verdi ama bir senedir bunu yapamıyorum" diyen Derici, "Bu bir buçuk seneye doğru ilerlerse tımarhane bekle beni geri geliyorum. Evde 10 sene de kalırım, evi daha da küçültürüm, arabamı satarım ama bana sahne verin başka bir şey istemiyorum” diye konuştu.

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İrem Derici, “2021’de aşk seni bulsun mu” sorusunu ise şöyle cevapladı: “Artık kimseye tahammül edemiyorum. Denemeler oluyor ama ikinci buluşmayı geçemedim kimseyle."
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