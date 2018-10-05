MAGAZİN

İrem Derici de makyajsız halini paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2018 02:20 | Son Güncelleme

İrem Derici'nin sosyal medya hesabından paylaştığı makyaj videosu olay oldu. Sıfır makyajla kamera karşısına geçen İrem Derici o anları takipçileriyle paylaştı.

İrem Derici de makyajsız halini paylaştı!

Ünlü isimler arasında son dönemde hızla yayılan 'Sıfır makyaj' akımına İrem Derici farklı bir şekilde katıldı. Ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından paylaştığı makyaj yaptığı videosuyla ile takipçilerini şaşırttı. Videonun başında makyajsız haliyle kamera karşısına geçen Derici, adım adım makyaj yaptığı anları kayda aldı. Ünlü şarkıcı paylaşımının devamında ise, makyaj yaptıktan sonraki halini gözler önüne serdi.

İrem Derici makyaj videosu ve fotoğraflarını yorumlara kapalı olarak paylaştı.

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