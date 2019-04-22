İrem Derici, Demet Akalın'ın doğum gününü böyle kutladı!

İrem Derici kendisi için “Sevmiyorum bu kızı, saygısız” diyen Demet Akalın’ın doğum günü partisine katıldı. Derici, Demet Akalın ile çekilen fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

İrem Derici paylaşımına, "İyi ki doğdun Demo! Hem yeni yaşını hem de albümü kutluyoruz! Haydi o zaman bol satışlı olsun yeni albümün dedim, boşver kız sağlığımız yerinde olsun yeter dedi... Hayat çok kısa, her şey boş, sevgi sevgi sevgi!" notunu yazdı.

Derici'nin paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.



