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İrem Derici, Demet Akalın'ın doğum gününü böyle kutladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2019 22:57 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce barışan İrem Derici ile Demet Akalın arasındaki buzlar tamamen eridi. İrem Derici, Akalın'ın doğum günü partisine katıldı ve fotoğraf paylaştı.

İrem Derici, Demet Akalın'ın doğum gününü böyle kutladı!

İrem Derici kendisi için “Sevmiyorum bu kızı, saygısız” diyen Demet Akalın’ın doğum günü partisine katıldı. Derici, Demet Akalın ile çekilen fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

İrem Derici paylaşımına, "İyi ki doğdun Demo! Hem yeni yaşını hem de albümü kutluyoruz! Haydi o zaman bol satışlı olsun yeni albümün dedim, boşver kız sağlığımız yerinde olsun yeter dedi... Hayat çok kısa, her şey boş, sevgi sevgi sevgi!" notunu yazdı.

irem

Derici'nin paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
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İrem Derici demet akalın

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