Konuşmaları çok argo” diyen Barış Murat Yağcı’ya yanıt gecikmedi.

İrem Derici'den Barış Murat Yağcı'ya jet yanıt

1 / 8 Bodrum Çilek Beach’teki konseri öncesi 5 Oda Otel’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Derici, Yağcı’nın açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

2 / 8 “Ben 6 yıldır neysem oyum, açın Google’a sorun, hiç değişmedim, aynıyım. Paralel evrende yaşananlar beni ilgilendirmiyor. Hayal dünyalarında ben yokum, kokuşmuş konularla bana gelmeyin.”

3 / 8 Derici, “Neyi kast ettiniz?” sorusuna “Hayal dünyası işte, kendi hayal dünyalarında yaşıyorlar, ben o dünyada yokum” yanıtını verdi.

4 / 8 Kulak memesi kıvamındayım Geçirdiği sağlık sorunlarını atlattığını söyleyen şarkıcı, “Kulak memesi kıvamındayım. Bedenimizi korumak zorundayız. Sağlıkla ilgili konulara daha ağırlık verdim. İyi beslenmeye devam ediyorum, çok iyiyim şükür” dedi.

5 / 8

6 / 8

7 / 8