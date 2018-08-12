Konuşmaları çok argo” diyen Barış Murat Yağcı’ya yanıt gecikmedi.
İrem Derici'den Barış Murat Yağcı'ya jet yanıt
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Bodrum Çilek Beach’teki konseri öncesi 5 Oda Otel’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Derici, Yağcı’nın açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:
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“Ben 6 yıldır neysem oyum, açın Google’a sorun, hiç değişmedim, aynıyım. Paralel evrende yaşananlar beni ilgilendirmiyor. Hayal dünyalarında ben yokum, kokuşmuş konularla bana gelmeyin.”
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Derici, “Neyi kast ettiniz?” sorusuna “Hayal dünyası işte, kendi hayal dünyalarında yaşıyorlar, ben o dünyada yokum” yanıtını verdi.
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Kulak memesi kıvamındayım
Geçirdiği sağlık sorunlarını atlattığını söyleyen şarkıcı, “Kulak memesi kıvamındayım. Bedenimizi korumak zorundayız. Sağlıkla ilgili konulara daha ağırlık verdim. İyi beslenmeye devam ediyorum, çok iyiyim şükür” dedi.
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