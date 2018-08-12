MAGAZİN

İrem Derici'den Barış Murat Yağcı'ya jet yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.08.2018 11:24 | Son Güncelleme

Adının aşk dedikodularına karıştığı İrem Derici hakkında “Hem fizik hem kafa olarak tarzım değil.

Konuşmaları çok argo” diyen Barış Murat Yağcı’ya yanıt gecikmedi.

İrem Derici'den Barış Murat Yağcı'ya jet yanıt

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Bodrum Çilek Beach’teki konseri öncesi 5 Oda Otel’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Derici, Yağcı’nın açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:
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“Ben 6 yıldır neysem oyum, açın Google’a sorun, hiç değişmedim, aynıyım. Paralel evrende yaşananlar beni ilgilendirmiyor. Hayal dünyalarında ben yokum, kokuşmuş konularla bana gelmeyin.”
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Derici, “Neyi kast ettiniz?” sorusuna “Hayal dünyası işte, kendi hayal dünyalarında yaşıyorlar, ben o dünyada yokum” yanıtını verdi.
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Kulak memesi kıvamındayım

Kulak memesi kıvamındayım
Geçirdiği sağlık sorunlarını atlattığını söyleyen şarkıcı, “Kulak memesi kıvamındayım. Bedenimizi korumak zorundayız. Sağlıkla ilgili konulara daha ağırlık verdim. İyi beslenmeye devam ediyorum, çok iyiyim şükür” dedi.
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İrem Derici barış murat yağcı argo konuşma

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