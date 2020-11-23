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İrem Derici'den bomba sözler: İşsiz kalırsam göğüslerimi satacağım

23.11.2020 15:34 | Son Güncelleme:
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İrem Derici'den bomba sözler: İşsiz kalırsam göğüslerimi satacağım

Dobra açıklamalarıyla sık sık dikkat çeken İrem Derici bomba bir açıklama yaptı. Derici "İşsiz kalırsam göğüslerimi satacağım" diyerek sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan İrem Derici, dün yaptığı paylaşımla sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Yeni şarkıları piyasaya çıkar çıkmaz koronaya yakalanan ünlü şarkıcı, test sonucunun negatif çıkmasının ardından programlara konuk olmaya başladı.

Birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı "Sanane Cihanna" adlı YouTube kanalına konuk olan İrem Derici, programda adeta içini döktü.

Klibiyle gündemde olan İrem Derici koronavirüs olduKlibiyle gündemde olan İrem Derici koronavirüs oldu

Estetik soruları üzerine göğsünün silikonlu olduğunu söyleyen başarılı şarkıcı esprili bir dille "Göğüslerime 4 bin euro verdim. İşsiz kalırsam onları satacağım. Alan olur herhalde. Britney Spears çiğnenmiş sakızını satıyor, onu alan var" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sana sanatçı diyenin gözleri kör olsun,dili tutulsun emi.. Böylesine,toplumun değer yargılarına,toplumun kurallarına HİÇ vurgusu yapanlar herkese kötü örnek olmaktadır..Sahi,onlar bunu da takmamaktadırlar..Wallahi gençlere kötü örnek bu tiplemeler..

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