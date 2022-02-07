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İrem Derici’den botoks itirafı! "Çok botoksluyum yoksa..."

07.02.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Belevi'nin Bircan Bali ile İrem Derici'yi aldattığı iddiası herkesi şoke etmişti. Belevi ve Derici barıştı aldatma gündemi rafa kalktı. Cem Belevi’nin yeni projesi için kamera karşısına geçen İrem Derici botoks itirafıyla yine gündem oldu.

İrem Derici’den botoks itirafı! "Çok botoksluyum yoksa..."

Adatılma itirafıyla yeni yılda dikkatleri üzerine çeken İrem Derici Cem Belevi ile barıştı. Bircan Bali ile Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddiası unutulurken İrem Derici yeniden sevgilisine döndü. Sevgilisinin yeni projesi için kamera karşısına geçen İrem Derici botoks itirafıyla gündeme geldi.

İrem Derici ve sevgilisi Cem Belevi, Cemiyet Gazinosu için bir mekanda muhabirlerle konuştu. Derici, "Projenin kutlama akşamı olduğu için buradayım. Cem Belevi'nin gerçek adını unuttum, Cemiyet Bey diye hitap ediyorum" diyerek espri yaptı.

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Projede 'Reyhan' karakterini canlandıran Derici, "Bugüne dek konuk olduğum projelerde kendimi oynadım, bu projede 'Reyhan'ı oynadım. Çok botoksluyum yoksa daha iyi rol yapabilirdim ama botokssuz yaşayacağıma öleyim daha iyi" dedi.

Müge Anlı'nın sözlerine İrem Derici'den yanıt! &quot;Müge ablamı kızdıramam&quot;Müge Anlı'nın sözlerine İrem Derici'den yanıt! "Müge ablamı kızdıramam"

MÜGE ANLI'YA YANIT

İrem Derici geçtiğimiz günlerde de Müge Anlı'nın "Şimdi bu filtreleri çıkaranlar var ya, insanoğlunun şeklini değiştirdiler. Sen kendini beğenmiyorsun. Aynaya baktığın şu surat, filtreyle şu surata geliyorsun. Ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık bak ben size söyleyeyim. Bunun sonu intihara kadar varır. Çünkü insan kendini beğenmeli" sözlerine de yanıt vermişti.

Derici “Müge Anlı kızıyor diye filtresiz paylaşım yapacağım bundan sonra. Müge ablamı kızdıramam” demişti.


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İrem Derici
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