MAGAZİN

İrem Derici’den ilginç karar: 'Artık mazimi...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2018 21:33 | Son Güncelleme

Şarkıcı İrem Derici, tişörtünün üzerine öğrenci kimlik kartının fotoğrafını bastırmış ve bu tercihiyle haber olmuştu.

İrem Derici’den ilginç karar: 'Artık mazimi...'

Altı yaşında girdiği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü’nde müzik eğitimi almaya başlayan şarkıcı İrem Derici, gurur duyduğu geçmişini üzerinde taşımak istemiş ve o döneme ait öğrenci kartının fotoğrafını tişörtüne bastırmıştı.

irem-derici-ic

Bu tercihi sonrasında haber olan İrem Derici, sosyal medya hesabından gazete kupürünü paylaştı ve aldığı radikal kararı da takipçilerine şu sözlerle açıkladı: “Elalemin fotoğraflarıyla bezeli tişörtleri giydik yıllarca, artık kendi mazimi taşıyacağım üzerimde…” Derici, yaptığı bir başka paylaşımda bu defa çocukluk yıllarına ait olan bir fotoğrafın bulunduğu tişörtle sevenlerinin karşısına çıktı.

İREM 2

PARTNERVe kötü haber geldi! Whatsapp artık ücretli...Ve kötü haber geldi! Whatsapp artık ücretli...
Tarkan'dan kış paylaşımı 'Serinlersiniz diye düşündüm'Tarkan'dan kış paylaşımı 'Serinlersiniz diye düşündüm'
Gelinim Mutfakta'da Nurten'in kabusu Reyhan geri döndü! Gelinim Mutfakta'da Nurten'in kabusu Reyhan geri döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici instagram

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!

ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde

YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Alişan ve Buse Varol'un çocuklarına koyacağı isim belli oldu

Alişan ve Buse Varol'un çocuklarına koyacağı isim belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seda Bakan kendini trolledi!

Seda Bakan kendini trolledi!

Ziynet Sali'den yeni single'ı için mayolu pozlar

Ziynet Sali'den yeni single'ı için mayolu pozlar

Aleyna Tilki'den bornozlu paylaşım! 'Genç vücut yaşlı ruh'

Aleyna Tilki'den bornozlu paylaşım! 'Genç vücut yaşlı ruh'

Kim Kardashian bu defa alay konusu oldu!

Kim Kardashian bu defa alay konusu oldu!

Ceyda Ateş'ten şaşırtan paylaşım 'Kayıp ikizim bulundu'

Ceyda Ateş'ten şaşırtan paylaşım 'Kayıp ikizim bulundu'

Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'dan mutlu aile pozu

Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'dan mutlu aile pozu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.