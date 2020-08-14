İrem Derici'den iki yıl sonra sürpriz klip!

İrem Derici, klipsiz bir şekilde YouTube'da 11 milyon dinlenen şarkıyı sevenlerinin yoğun isteği üzerine sürpriz yaparak kliplendirdi.

Sözü Sinan Akçil'e bestesi Zulfi Badalov'a ve aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının klibi stüdyoda Murat Joker tarafından çekildi.

Korona virüs salgını sebebiyle uzun süre evine kapanan İrem Derici, karantina günlerini yalnız başına geçirmiş bu süreçte de sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile dikkat çeken İrem Derici, verdiği kiloların ardından "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan kendimi eve kapatırdım' diye konuştu.

Üç yılı aşkın süredir haftanın bir günü özel dans dersleri alan İrem Derici, bu klip çekimi içinde 15 gün aralıksız dans provası yaptı.



