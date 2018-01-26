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İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

MAGAZİN HABERLERİ | 26.01.2018 14:16 | Son Güncelleme 6 saat önce

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'dan ödülünü almak üzere sahneye çıkan İrem Derici, "Eşek cennetine gittim geldim" diyerek pot kırdı.

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

“8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri” töreninde “Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı” ödülüne layık görülen İrem Derici, ödülünü vermek için kendisini sahnede bekleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’ın yanında gaf yaptı.

Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri” töreninde “Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı” ödülünü almak için sahneye çağrılan İrem Derici, yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde hastanede yattığı günlerle ilgili, “Bildiğiniz gibi eşek cennetine gittim geldim” dedi. Bu sırada Derici'ye ödülünü vermek üzere sahnede bekleyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ünlü şarkıcıyı şaşkınlıkla dinledi. Sunucunun “Seni Başkanın yanına alalım” demesi ile Kahraman’ın yanına gelen Derici, ödülünü Meclis Başkanı Kahraman'dan aldı.

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"CENNET CENNETTİR"

Kahraman'ın ödülü tavırlı vermesi ise dikkat çekti. Derici, tam konuşma gerçekleştireceği sırada Meclis Başkanı Kahraman mikrofonu Derici’den isteyerek, “İrem Hanım'ın bir sözünü değiştirmemiz gerekiyor. Cennet cennettir, eşeklerin cenneti olmaz” dedi. Bunun üzerine şarkıcı Derici, “Bana eşek gözlü derlerdi de o yüzden” diyerek sahneden inip tören alanını terk etti.

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İrem Derici Meclis Başkanı İsmail Kahraman

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Meclis Başkanı sayın İsmail KAHRAMAN ne işin var senin o ortamlarda mübarek.
Meclis başkanımız çok doğru söylemiş...
ablacım biraZ diksiyon eğitimi al bi kaç röportajını izledim ne konuşcağını bilmiyosun sen sanatçısın uslübün önemli
iki kelime şarkı söyleyen kendini bişey sanıyo ya .ona üzülüyorum.
arı vız vız vız
Nerde nasıl konuşacağını bilmek büyük erdemlerdendir...
ukalalıkta sınırtanımaz tek ülke türkiyenin insanlarıdır birazcık omurgalı ve dik durmayı vede saçmasapan konuşmamalıyız
zaten meclis başkanı bay kahraman anlamış anlayacağını:))
nasıl da bakıyor. k
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