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İrem Derici'den Simge Sağın'a: Belinin kıvrımına kurban!

13.08.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göcek'te tatil yapan Simge Sağın, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sağın'ın gönderisine kayıtsız kalmayan şarkıcı İrem Derici de meslektaşına "Belinin kıvrımına kurban diye ben..." sözleriyle seslendi

İrem Derici'den Simge Sağın'a: Belinin kıvrımına kurban!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Göcek tatili sürüyor. Tekne tatili yapan Sağın, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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İrem Derici'den Simge Sağın'a: Belinin kıvrımına kurban! - Magazin haberleri
Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen 41 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde "Ne güzel bir tatildi." ifadelerine yer verdi.

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Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Simge Sağın, pembe renkli mayokinisiyle verdiği bu pozu da yayınladı.

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Sağın'ın tatil pozları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Meslektaşının fotoğraflarına kayıtsız kalmayan şarkıcı İrem Derici de Sağın'a "Belinin kıvrımına kurban diye ben..." yorumunu yaptı.

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İrem Derici
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