Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Göcek tatili sürüyor. Tekne tatili yapan Sağın, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

İrem Derici'den Simge Sağın'a: Belinin kıvrımına kurban! - Magazin haberleri

Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen 41 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde "Ne güzel bir tatildi." ifadelerine yer verdi.

Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Simge Sağın, pembe renkli mayokinisiyle verdiği bu pozu da yayınladı.

Sağın'ın tatil pozları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Meslektaşının fotoğraflarına kayıtsız kalmayan şarkıcı İrem Derici de Sağın'a "Belinin kıvrımına kurban diye ben..." yorumunu yaptı.

