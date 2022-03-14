İrem Derici'den 'Tıp Bayramı' mesajı! Kendisini paylaşıp...

Üç burun ameliyatı, göğüs ve dişlerini yaptırdığı bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici zaman zaman da botoks ve dolguya başvuruyor. Yaptırdığı estetikle hiçbir zaman saklamayan Derici daha önce "Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!" demişti.

İrem Derici 14 Mart Tıp Bayramı'nı kendi fotoğrafını paylaşıp estetiklerine gönderme yaparak kutladı.

Derici paylaşımında "Başta bu şahaseri yaratan estetik doktorlarım olmak üzere tüm doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlarım" dedi.

