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İrem Derici 'Dışarıdan maskülen gözüksem de...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.10.2018 00:07 | Son Güncelleme

"Sabıka Kaydı" albümünde yer alan "Yanlış Alarm" isimli şarkısının video klibiyle en çok izlenen video klipler arasına giren İrem Derici, Netd.com’da yayınlanan 20’lik isimli programa samimi itiraflarda bulundu

İrem Derici 'Dışarıdan maskülen gözüksem de...'

İrem Derici, ‘’Dışarıdan maskülen ve mangandamtırak gözüksem de sert mizaçlı olsam da duygusallıktan geberirim. Bana Cemal Süreya ve Pablo Neruda ile gelin’’ diyerek içerisinde sakladığı hassaslığı dile getirdi.

ELEŞTİRİLERE KULAĞINI TIKADI
Derici, son dönemlerde bir aydınlanma yaşadığını, artık söylenenlere ve eleştirilere üzülmediğini anlattı.

İrem Derici

Yeni görünüşünde yorumlara kulaklarını tıkadığını anlatan İrem Derici, müzik sektöründe sadece kendi rakiplerini dinlediğini belirtti.

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