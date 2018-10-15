İrem Derici 'Dışarıdan maskülen gözüksem de...'

İrem Derici, ‘’Dışarıdan maskülen ve mangandamtırak gözüksem de sert mizaçlı olsam da duygusallıktan geberirim. Bana Cemal Süreya ve Pablo Neruda ile gelin’’ diyerek içerisinde sakladığı hassaslığı dile getirdi.

ELEŞTİRİLERE KULAĞINI TIKADI

Derici, son dönemlerde bir aydınlanma yaşadığını, artık söylenenlere ve eleştirilere üzülmediğini anlattı.

Yeni görünüşünde yorumlara kulaklarını tıkadığını anlatan İrem Derici, müzik sektöründe sadece kendi rakiplerini dinlediğini belirtti.

