İrem Derici ile Cem Belevi birbirlerini sildiler

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici'nin kısa bir süre önce kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.

Geçtiğimiz yaz aylarında Bodrum'da baş başa tatil yapan çiftin, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar iddiaları güçlendirmişti. Ancak Derici, aşk iddialarını "Arkadaşız" diyerek yalanlamıştı. Bunun ardından sık sık görüşmeye devam ikiliden şaşırtan bir hamle geldi.

Ünlü şarkıcılar sosyal medya hesaplarından yaptıkları hamle ile hayranlarını şaşırttı. İrem Derici ile Cem Belevi'nin birbirlerini takipten çıkması dikkat çekti.

