MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici ile Cem Belevi birbirlerini sildiler

İrem Derici ile Cem Belevi birbirlerini sildiler

21.10.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici ile Cem Belevi'nin bir süredir aşk yaşadığı iddiaları magazin kulislerinde dilden dile dolaşıyor. Ancak bu iddialar yerini aldatma haberlerine bıraktı.

İrem Derici ile Cem Belevi birbirlerini sildiler

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici'nin kısa bir süre önce kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.

Geçtiğimiz yaz aylarında Bodrum'da baş başa tatil yapan çiftin, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar iddiaları güçlendirmişti. Ancak Derici, aşk iddialarını "Arkadaşız" diyerek yalanlamıştı. Bunun ardından sık sık görüşmeye devam ikiliden şaşırtan bir hamle geldi.

Cem Belevi, İrem Derici cephesinde aldatma skandalıCem Belevi, İrem Derici cephesinde aldatma skandalı

Ünlü şarkıcılar sosyal medya hesaplarından yaptıkları hamle ile hayranlarını şaşırttı. İrem Derici ile Cem Belevi'nin birbirlerini takipten çıkması dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine kapakta göğüslerini gösterdiYine kapakta göğüslerini gösterdi
PARTNERPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandıPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandı
Seksi şarkıcı Nez estetiğin dozunu kaçırdı! Gören tanıyamadı!Seksi şarkıcı Nez estetiğin dozunu kaçırdı! Gören tanıyamadı!
Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Taksicilerin 'Para dolu çanta' oyunu ortaya çıktı

Taksicilerin 'Para dolu çanta' oyunu ortaya çıktı

Muharrem İnce topa tuttu: 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler

Muharrem İnce topa tuttu: 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

Kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.