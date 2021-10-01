İrem Derici kendisiyle ilgili eleştiriyi beğenen Demet Akalın'a sözünü sakınmadı

Twitter’da İrem Derici’nin konser öncesi çekilen küfürlü bir videosu paylaşıldı. Bir kullanıcı bu görüntüleri, “Küfür edince samimi görünmüyorsun ablacım, itici oluyorsun” yorumuyla yayınladı. Demet Akalın bu tweeti beğendi. Bir takipçisi de İrem Derici’yi durumdan haberdar ederek “Demet Akalın tweeti beğenmiş İrem, ne diyorlar bunlar?” diye yazdı.

Derici de takipçisine çok konuşulacak bir yanıt verdi. İrem Derici Demet Akalın'a “Aylar önce benden engeli yediği için canı yanıyor hâlâ belli. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin Demom” diyerek tepki verdi.

Bu yanıt üzerine Twitter’da “Havada kavga kokusu var” yorumları yapıldı.

"SEVMİYORUM BU KIZI"

2018 yılında Demet Akalın, bir TV programında Derici için “Sevmiyorum o kızı, saygısız biri” yorumu yapmıştı. Derici de sosyal medyadan “Sarma bana, sarmayın bana” yanıtı vermişti. Akalın da “Bana saygıdan bahsetmesin, neler yaptığını biliyoruz Almanya konserinde” demişti.

Akalın’ın Derici’nin bir fotoğrafına “Adamlar için bu kadar süslenseydin, şimdi kucağında bebek olurdu” diye yorum yapması da çok konuşulmuştu.

İkili bir dönem barışmış, Akalın Derici’nin doğum gününe de katılmıştı.

