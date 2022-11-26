İrem Derici kimdir, kaç yaşında? İrem Derici nereli? Cem Belevi ile ilişkileri çok konuşulmuştu

İrem Derici sesiyle ve enerjisiyle sevilen şarkıcılardan birisi. Bu akşam saat 20:00’de yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan şarkıcı, en son Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ile yaptığı düet ile gündeme gelmişti. 2019’da “Mest Of” isimli bir albüm çıkartan İrem Derici’nin hayatı merak konusu oldu. İşte 1987 doğumlu Derici hakkında bilgiler

İrem Derici kimdir, kaç yaşında?

İrem Derici 21 Mart 1987 senesinde dünyaya geldi. Çocukluğundan beri müziğe aşık olan ünlü isim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünü liseyle birlikte bitirdi. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümünü okuyan İrem Derici’nin O Ses Türkiye’ye katıldıktan sonra hayatı değişti. Yarışmadan sonra birçok albüm ve şarkı yayınlayan güzel sanatçı, 2014’te yayınladığı “Kalbimin Tek Sahibine” adlı şarkı ile Türkiye’de rekor üstüne rekor kırdı. Her şarkısında dolu bir enerji gösteren ünlü isim, bu akşam Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak.

İrem Derici ve Cem Belevi birlikteliği son bulmuştu

İrem Derici ve Cem Belevi geçtiğimiz aylarda ayrılık yaşamıştı. İki ünlü şarkıcının birlikteliği ihanet nedeniyle sonlanmıştı. Cem Belevi’nin İrem Derici’yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan İrem Derici “Saltanat sona erdi ‘çeyrek popçu’. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler.” İfadelerine yer vermişti.

