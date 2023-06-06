İrem Derici konuşurken sevgilisinin gözleri doldu! Sosyal medyayı sallayan anlar

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı Atakan Işıktutan ile bir an bile ayrı kalmıyor. Güzel isim PowerTürk Müzik Ödülleri gecesine de sevgilisiyle geldi.

"Yılın Güçlü Kadın Yıldızı" ödülünü alan İrem Derici sahnede Cem Yılmaz'a seslenerek "11 yıldır hayranıyım saatlerdir ensesine bakarak gülüyorum" dedi.

İrem Derici sahnede annesine ve babasına teşekkür ederken sevgilisi Atakan Işıktutan ise sevgilisini gözleri dolarak izledi.

AŞK BAKIŞI GÜNDEM OLDU

Atakan Işıktutan'ın o hallerini görenler "Aşk be", "Kadın aradığını buldu sonunda", "İnşallah Ahmet'in Sıla'ya baktığı gibi bakmıyordur" yorumları yaptı.

İrem Derici ise sevgilisiyle pozlarını paylaşarak "Bana sevgiyle bakan o gözlerinden öperim, iyi ki varsın" dedi.



