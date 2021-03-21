İrem Derici'nin dans videosuna beğeni yağdı!

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, bu kez yayınladığı gönderi ile adından söz ettirdi. Bugün 34 yaşına basan Derici, 'Tipsy' adlı şarkıda dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Derici, paylaşımına, "Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim ve hiç incinmemiş gibi seveceğim. Çünkü ben öyle istiyorum" notunu düştü. Derici'nin dansı sosyal medyada gündem oldu

