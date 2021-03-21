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İrem Derici'nin dans videosuna beğeni yağdı!

21.03.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yaşına giren şarkıcı İrem Derici, Instagram üzerinden dans ettiği bir videosuna yer verdi. Derici'nin, "Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim ve hiç incinmemiş gibi seveceğim" notlu videosu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, bu kez yayınladığı gönderi ile adından söz ettirdi. Bugün 34 yaşına basan Derici, 'Tipsy' adlı şarkıda dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Derici, paylaşımına, "Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim ve hiç incinmemiş gibi seveceğim. Çünkü ben öyle istiyorum" notunu düştü. Derici'nin dansı sosyal medyada gündem oldu

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İrem Derici Instagram
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ne yaptın ne anlattın ne öğrettin insanlığa şimdi gereksizler bunlar ya

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