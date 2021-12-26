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İrem Derici'nin derin sırt dekoltesi olay oldu! "İşi gücü bırakın, sırtımın güzelliğine bakın"

26.12.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici konserlerine son hız devam ederken, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelmeyi sürdürüyor. Son dönemde iddialı ve cüretkar pozlarıyla dikkat çeken Derici, son olarak derin sırt dekolteli pozuyla ortalığı karıştırdı.

İrem Derici'nin derin sırt dekoltesi olay oldu! "İşi gücü bırakın, sırtımın güzelliğine bakın"

Sevilen sanatçı İrem Derici'nin derin sırt dekoltesi sosyal medya gündemine oturdu. Önceki günlerde yatak pozu ve sütyenli pozuyla konuşulan sanatçıdan yeni fotoğraflar geldi.

"SIRTIMIN GÜZELLİĞİNE BAKIN"

Derici, konserinde çekilen fotoğrafları hesabından arka arkaya paylaştı. 34 yaşındaki sanatçı, paylaşımına ise "İşi gücü bırakın, sırtımın güzelliğine bakın" notunu düştü.

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İrem Derici, geçtiğimiz günlerde siyah renkli sütyeniyle çekildiği pozla yorum yağmuruna tutulmuştu.

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Şarkıcının aynı zamanda son dönemde göğüs estetiği ve diş estetiği yaptırdığı da biliniyor.

İşte Derici'nin sosyal medyayı sallayan bazı pozları:

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İrem Derici
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