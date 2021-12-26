İrem Derici'nin derin sırt dekoltesi olay oldu! "İşi gücü bırakın, sırtımın güzelliğine bakın"

Sevilen sanatçı İrem Derici'nin derin sırt dekoltesi sosyal medya gündemine oturdu. Önceki günlerde yatak pozu ve sütyenli pozuyla konuşulan sanatçıdan yeni fotoğraflar geldi.
Derici, konserinde çekilen fotoğrafları hesabından arka arkaya paylaştı. 34 yaşındaki sanatçı, paylaşımına ise "İşi gücü bırakın, sırtımın güzelliğine bakın" notunu düştü.
İrem Derici, geçtiğimiz günlerde siyah renkli sütyeniyle çekildiği pozla yorum yağmuruna tutulmuştu.
Şarkıcının aynı zamanda son dönemde göğüs estetiği ve diş estetiği yaptırdığı da biliniyor.
İşte Derici'nin sosyal medyayı sallayan bazı pozları:
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