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İrem Derici'nin İbo Show'daki takımı bakın kaç paraymış

19.04.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'a konuk olan İrem Derici takım elbisesiyle gündem olmuştu. İrem Derici'nin o takıma kaç para harcadığı ortaya çıktı.

İrem Derici'nin İbo Show'daki takımı bakın kaç paraymış

İbo Show'a konuk olan şarkıcı İrem Derici kıyafeti ile programa damga vurdu. Oversize takım elbisesiyle sosyal medyanın gündemine düşen Derici yapılan yorumlara ise "Şu oversize takım olayına alışsanız iyi olur" yanıtını verdi.

"Seneye de giyerim demiş" yorumlarının yapıldığı İrem Derici'nin büyük beden takım elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. İrem Derici'nin büyük ceketi 750 TL iken pantolonu ise 1.010 TL.

İbo Show'a katılan İrem Derici'nin kıyafeti olay oldu!İbo Show'a katılan İrem Derici'nin kıyafeti olay oldu!

Derici'nin bu tercihi ilk değil. Derici benzer takımları sık sık tercih eden bir isim.

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İrem Derici İbo Show
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