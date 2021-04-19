İrem Derici'nin İbo Show'daki takımı bakın kaç paraymış

İbo Show'a konuk olan şarkıcı İrem Derici kıyafeti ile programa damga vurdu. Oversize takım elbisesiyle sosyal medyanın gündemine düşen Derici yapılan yorumlara ise "Şu oversize takım olayına alışsanız iyi olur" yanıtını verdi.

"Seneye de giyerim demiş" yorumlarının yapıldığı İrem Derici'nin büyük beden takım elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. İrem Derici'nin büyük ceketi 750 TL iken pantolonu ise 1.010 TL.

Derici'nin bu tercihi ilk değil. Derici benzer takımları sık sık tercih eden bir isim.

