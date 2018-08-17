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İrem Derici'nin klibi çalıntı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.08.2018 10:20 | Son Güncelleme

İrem Derici'nin Ben Tek Siz Hepiniz şarkısına Murat Joker'in çektiği klip, sanatçı Juanes'in Pa Dentro şarkısının klibinin kopyası çıktı.

İrem Derici'nin klibi çalıntı mı?

Son yıllarda yabancı sanatçıların kliplerinden kopya çekilerek yapılan kliplere bir yenisi daha eklendi. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre,İrem Derici'nin son albümünün çıkış şarkısı Ben Tek Siz Hepiniz'in klibi, Kolombiyalı sanatçı Juanes'in çıktı.

Juanes'in, Pa Dentro şarkısına çektiği 50 milyon tık alan klibi, yönetmen Murat Joker tarafından İrem Derici'nin klibine birebir kopyalandı.

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Murat Joker'in, Pa Dentro'nun klibinde yer alan fikir, aksesuvar ve çekim planlarını, İrem Derici'nin klibinde aynen kullandığı görülüyor.

İrem Derici iddiaların ardından şu açıklamayı yaptı: "Eksik bir bilgi var aşkım, Rita Ora'nın klibinden de birebir sahne var, niye kadıncağızın hakkını yediniz. 'Sahte, küçük, mükemmel dünyasında herkes' derken tam olarak kastettiğimiz de buydu. Bak öyle özenirsen olamayacağın insanlara sonuç bu olur: Yan sanayi...

Hiciv her yola gider, ne Jojer ne Papaz kandırabilir bir Sinoplu'yu. Çok da şaapmamak lazım, öykünmemek lazım işte yabancıların kliplerine, kıyınca paraya aynısı oluyormuş bak. Az saçalım, savuralım. "

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