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İrem Derici'nin sahnede pantolonu yırtıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.08.2019 20:59 | Son Güncelleme

Antalya'da konser veren pop şarkıcısı İrem Derici'nin sahnede pantolonu yırtıldı. Kıyafetini değiştirerek sahneye geri dönen şarkıcı, sahneye mayoyla çıkan meslektaşlarına da gönderme yaptı.

İrem Derici'nin sahnede pantolonu yırtıldı

Şarkıcı İrem Derici, Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıktı. DJ Serkan'ın çaldığı müzikler ve go go dansçılarının gösterileriyle eğlenen İrem Derici hayranları, saat 02.00'de sahneye çıkan şarkıcıyla coştu. 1 saat süren konserde İrem Derici, aldığı kilolar ve giydiği neon kıyafetiyle dikkat çekerken, pantolonunun yırtılmasıyla kulisine koştu.

"HİÇBİR COVER ORİJİNALİNİN TADINI VERMEZ"

'Acemi balık' şarkısını hala Nalan'dan dinlediğini aktaran İrem Derici, "Teşekkür ederim ama tabii ki asıl alkışlar, bu şarkıyı yapmama, söylememe rağmen itiraf ediyorum ben de Nalan'dan dinliyorum hala. Çünkü emin olun hiçbir cover orijinalinin tadını vermez. Çok zor. Çok çok çok zor" diye konuştu.

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"NE VARSA 90'LARIN SANATÇILARINDA VAR"

İrem Derici geçen aylarda çıkarttığı 'Mest Of' adlı albümüyle ilgili şunları söyledi:"Bu albüm için bütün sanatçılarla konuştum, ettim. Çoğu para istemedi, 5 kuruş bile. Sibel Alaş dedi ki 'Arkadaşlar, 10 yıldır iki çocuk okutuyorum Diyarbakır'da, bir tek onlara minik bir ablalık yaparsan benden mutlusu olmaz' dedi. O yüzden yine ne varsa 90'ların sanatçılarında var. Biz böyle yalan yanlış kekere mekere gidiyoruz."

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"SAĞIMIZIN SOLUMUZUN GÖZÜKMESİNİ SEVMİYORUZ"

Daha sonra konserine devam eden Derici'nin başına talihsiz bir kaza geldi. Sahnede dans edip şarkı söylediği sırada pantolonu yırtıldı. Yardımcısının uyarısıyla kuliste kıyafetini değiştirip sahneye gelen Derici, "İlk defa bir sahnede pantolonum yırtıldı. Pantolonum yırtıldı diyorum, manyaklar alkışlıyor. O yüzden beni yanlış anlamazsanız buraya gelirken giydiğim eşortmanımla devam edeceğim konsere. Ne yapalım biz öyle sevmiyoruz sağımız solumuz gözüksün. Biraz önce yelpazeyle eğildim ya bu kadar gürültüye rağmen o cart sesini duydum. Daha fazla görüntü kirliliği vermemek amacıyla giydim ve geldim" dedi.

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İrem Derici Antalya konser

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