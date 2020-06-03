İrem Derici’nin sahneleri özledim paylaşımına çok sayıda yorum geldi

Pek çok ünlü isim gibi koronavirüs günlerini evinde geçiren İrem Derici, gerek yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ve gerekse katıldığı canlı yayınlardaki açıklamalarıyla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Bu süreç içerisinde bir magazin programı sunucuları ile de polemik yaşayan ve onları mahkemeye veren İrem Derici bu defa özlemini dile getiren bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

Verdiği konserler sırasında çekilmiş fotoğraflarından oluşturduğu bir kolajı, Instagram hesabından paylaşan Derici, bu kareleri “ait olduğum yeri çok özledim” yazan bir notla paylaştı.

İrem Derici’nin bu karesinin altına bir takipçisi “Ben en çok mikrofonu donuna sıkıştırıp göbek atmanı özledim” yazınca şarkıcıdan yanıt gecikmedi…

