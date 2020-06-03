MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici’nin sahneleri özledim paylaşımına çok sayıda yorum geldi

İrem Derici’nin sahneleri özledim paylaşımına çok sayıda yorum geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 11:47 | Son Güncelleme

Karantina günlerinde yaptığı birbirinden ilginç paylaşımlarla ruh halini gözler önüne seren şarkıcı İrem Derici, bu defa da sahne özlemini dile getiren satırlar paylaştı. Derici, paylaşımın altına yapılan yoruma verdiği yanıtla güldürdü.

İrem Derici’nin sahneleri özledim paylaşımına çok sayıda yorum geldi

Pek çok ünlü isim gibi koronavirüs günlerini evinde geçiren İrem Derici, gerek yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ve gerekse katıldığı canlı yayınlardaki açıklamalarıyla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Bu süreç içerisinde bir magazin programı sunucuları ile de polemik yaşayan ve onları mahkemeye veren İrem Derici bu defa özlemini dile getiren bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

Verdiği konserler sırasında çekilmiş fotoğraflarından oluşturduğu bir kolajı, Instagram hesabından paylaşan Derici, bu kareleri “ait olduğum yeri çok özledim” yazan bir notla paylaştı.

irem-derici-instagram

İrem Derici’nin bu karesinin altına bir takipçisi “Ben en çok mikrofonu donuna sıkıştırıp göbek atmanı özledim” yazınca şarkıcıdan yanıt gecikmedi…

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
Seda Akgül'den Tuba Ünsal yorumu: Güzel sayılmazSeda Akgül'den Tuba Ünsal yorumu: Güzel sayılmaz
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

HDP'nin kıl payı MHP'den aldığı il karıştı!

HDP'nin kıl payı MHP'den aldığı il karıştı!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar ne olacak?

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar ne olacak?

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

Acun'u çıldırtmıştı! Açıklama yaptı

Acun'u çıldırtmıştı! Açıklama yaptı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Survivor'da Barış'tan Evrim'e şok hareket!

Survivor'da Barış'tan Evrim'e şok hareket!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam...

Hadise aşka geldi: Sensizliğe dayanamam...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü Youtuber otizmli çocuğunu Çinli bir aileye evlatlık verdi!

Ünlü Youtuber otizmli çocuğunu Çinli bir aileye evlatlık verdi!

Arto: Demet Akalın iyice kafayı yedi!

Arto: Demet Akalın iyice kafayı yedi!

Seda Akgül'den Tuba Ünsal yorumu: Güzel sayılmaz

Seda Akgül'den Tuba Ünsal yorumu: Güzel sayılmaz

Ezgi Mola'dan müjdeli haber! Çeşme'de düğün var

Ezgi Mola'dan müjdeli haber! Çeşme'de düğün var

Ortalık karışacak! Fatih Ürek'ten Demet Akalın'ı kızdıracak sözler

Ortalık karışacak! Demet Akalın'ı kızdıracak sözler

Aslışah Alkoçlar: Ablam beni eve kabul etmiyor

Aslışah Alkoçlar: Ablam beni eve kabul etmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.