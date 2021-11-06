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İrem Derici'nin uzanırken verdiği poz olay oldu!

06.11.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden inmeyen İrem Derici, mini etekli pozuyla yine nefes kesti.

İrem Derici'nin uzanırken verdiği poz olay oldu!

Sosyal medyanın en aktif ve en cesur isimlerinden olan ünlü şarkıcı İrem Derici, paylaşımlarıyla yürekleri hoplatmaya devam ediyor.

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Instagram sayfasından mini etekli siyah beyaz filtreli fotoğrafını atan güzel yıldız İrem Derici hayranlarını mest etti.
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Güzel fiziği ile dikkat çeken yıldız, cesur paylaşımlarının yanı sıra takipçilerine verdiği cevaplar, magazin programlarındaki cesur itiraflarıyla da dikkat çekiyor.

Ekran Alıntısı

Ünlü şarkıcının uzanırken verdiği poza, "Abla Allah çektirmesin" yorumu beğeni aldı.

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İrem Derici Instagram
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