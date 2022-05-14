İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı

Cem Belevi ve İrem Derici arasında gerilim tırmanıyor. Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi bir açıklama yaparak "Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok aldatma... Böyle bir şey yok! Kendisini aldatmadım" deyince Derici çıldırdı.

Derici, Cem Belevi'yi elinde olduğunu söylediği ses kayıtlarını da ifşa etmekle tehdit etti.

"İTİRAF ETTİĞİN İHANETTEN..."

İrem Derici yaptığı paylaşımda "Ben birkaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi ne dersin?

'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bi' doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konumuz yoksa alevler attığın influencer'lar mı sen seç? Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya fark etmez."



Açıklaması merakla beklenen İrem Derici, günler süren suskunluğunu bozdu.



Dün gece sahne aldığı mekanda fotoğraflarını paylaşan Derici, paylaşımına "Günaydın. Bugün güneşiniz ben olayım dedim..." notunu düştü.



Derici'nin seksi paylaşımı kısa sürede gündeme geldi.







