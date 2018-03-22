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İrem Derici ve Gülse Birsel Jet Sosyete setinde coştu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 22:17 | Son Güncelleme

Şarkıcı İrem Derici, Star'ın pazar günleri yayınlanan dizisi Jet Sosyete'ye konuk oldu. Çekimler sırasında kuliste Gülse Birsel ve İrem Derici'nin dans şovu ise herkesi güldürdü. O anları Gülse Birsel ve İrem Derici sosyal medya hesabından paylaştı

İrem Derici ve Gülse Birsel Jet Sosyete setinde coştu!

Star’da her Pazar ekrana gelen, Jet Sosyete’nin önceki gün gerçekleşen çekimlerine İrem Derici konuk oldu. Derici senaryo gereği dizide yer alan Chia adlı mekanda sahneye çıktı. İrem Derici dizide “Zorun ne sevgilim” ve “Nabza göre şerbet” ile mini bir konser verdi.

Doğumgünü Jet Sosyete çekimlerine denk gelen şarkıco çekim sonrası tüm ekibe duygusal bir de konuşma yaptı “Bugün benim için tarihi bir gündür, bugün benim doğum günüm ve bir önceki yaşım çok zordu, ölümlerden döndüm. Ama bu yaşımda inşallah hayatın kafasına kafasına vurucam. Bu yaşımın en büyük doğum günü hediyesi bugün bu ekip ile çalışmak oldu, uğurum olsun”dedi.

BKM yapımcılığında, yönetmen Hakan Algül tarafından çekilen dizinin kadrosunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Ecem Uzun ve Deniz Cengiz yer alıyor.

İrem Derici’nin konuk olduğu bölüm 25 Mart Pazar, 20.00’de Star’da ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici jet sosyete

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