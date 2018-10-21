İrem Derici: Yalnızlıktan nereye saracağımı şaşırdım

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 \u0130rem Derici, makyaj sanat\u00e7\u0131s\u0131 Fezi Altun\u2019un do\u011fum g\u00fcn\u00fc partisine kat\u0131ld\u0131.\n\nDavetsiz geldi\u011fini s\u00f6yleyen Derici, \u201cHediye de almad\u0131m, iki \u015fark\u0131 s\u00f6ylerim olur biter. Zaten yaln\u0131zl\u0131ktan nereye saraca\u011f\u0131m\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m\u201d diye konu\u015ftu.PARTNERMeme dikle\u015ftirme nedir?Bella Hadid itiraz ediyor ama... Dudaklar\u0131 olay olduRutkay Aziz'in torun ziyareti
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