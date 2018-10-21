MAGAZİN

İrem Derici: Yalnızlıktan nereye saracağımı şaşırdım

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.10.2018 19:51 | Son Güncelleme

İrem Derici, makyaj sanatçısı Fezi Altun’un doğum günü partisine davetsiz gittiğini söyledi. Derici, “Hediye de almadım, iki şarkı söylerim olur biter” dedi

İrem Derici: Yalnızlıktan nereye saracağımı şaşırdım

Ünlü şarkıcı İrem Derici, makyaj sanatçısı Fezi Altun’un doğum günü partisine katıldı.

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Davetsiz geldiğini söyleyen Derici, “Hediye de almadım, iki şarkı söylerim olur biter. Zaten yalnızlıktan nereye saracağımı şaşırdım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici fezi altun

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