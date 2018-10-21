İrem Derici: Yalnızlıktan nereye saracağımı şaşırdım

Ünlü şarkıcı İrem Derici, makyaj sanatçısı Fezi Altun’un doğum günü partisine katıldı.

Davetsiz geldiğini söyleyen Derici, “Hediye de almadım, iki şarkı söylerim olur biter. Zaten yalnızlıktan nereye saracağımı şaşırdım” diye konuştu.

