İrem Derici'nin 'kan davası'! Sanık para cezası aldı

Şarkıcı İrem Derici’ye sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen tutuksuz sanık Uğur Saray’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müşteki İrem Derici ile avukatı hazır bulunurken, tutuksuz sanık Uğur Saray duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

"İŞİ KİNE ÇEVİRMENİN ANLAMI YOK"

Sanık Uğur Saray savunmasında, "Ortada bir hakaret söz konusu değildir. Ben gazeteciyim ve sanat dünyasıyla işim olmaz. İrem Hanım benim yaşadığım şehre gelerek konser düzenlemiştir. Orada söylediği bazı sözlerden dolayı ben bir durum tespiti yaptım. Ben kendisine ‘sarhoş, uyuşturucu kullanarak sahneye çıktı’ şeklindeki sözleri ifşa ettim. Bu kadar basittir. Toplumun genel ahlakına uygun olmayan sözleri sahnede söylemiştir. Benim kendisine sataşma gibi bir durumum yoktur. Aradan bir süre geçtikten sonra ben kendisinden kamuya açık alanda özür de diledim, sözlerimin bir kadına söylenmesinden pişman oldum. İşi kine çevirmenin bir anlamı yoktur’’ ifadelerini kullandı.

Müşteki İrem Derici ise beyanında, önceki ifadelerini tekrarladığını belirterek, şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Uğur Saray’ın sosyal medya üzerinden müştekinin şeref ve saygınlığını rencide edici mahiyette sözler sarf ettiğini aktararak ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunmasında cezalandırılmasının adil olmayacağını düşündüğünü ve olayı ciddiye almadığını söyleyen sanık Uğur Saray, beraatını istedi.

Hakim, davanın karara bağlanacağını söyleyerek, sanığa son sözünü sordu. Son sözü sorulan sanık, beraatını talep etti.



Mahkeme, savunmalar ve beyanların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verdi. Duruşmaya ara verildiği esnada basın mensuplarının davayı sorduğu Derici, “Kan davası. Oğlum bana ciddi soru sorulmaması gerektiğini bilmiyor musunuz?” diyerek espri yaptı.

Mahkeme, sanık Uğur Saray’ın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, ‘hakaret’ suçundan 87 gün adli güne karşılık bin 740 lira ile cezalandırılmasına hükmetti.



"HAKARET EDERKEN 2 DEFA DÜŞÜNSÜNLER"

Duruşmanın ardından açıklama yapan şarkıcı İrem Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer, “Bitti davamız, sanık ceza aldı. Aslında İrem hanımın bu dosya üzerinde çok durmasının sebebi şuydu; yani sosyal medya üzerinden insanlar, kalemi eline alan hakaret etmesin. Herkesin ailesi var, çocuğu var, eşi var, torunu var. Kendiyle birlikte aile de çok üzülüyor bu tip olaylarda. Umarım bu bir ders olur. Artık insanlar birilerine hakaret ve küfür ederken bir kere değil, iki kere düşünürler” şeklinde konuştu.

"BUNUNLA SAVAŞACAĞIM"

Şarkıcı İrem Derici ise, “Klavye başında, telefon elinde. Öyle bir dünya yok, varsa da ben bununla savaşacağım” dedi.

