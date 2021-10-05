MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici'nin 'kan davası'! Sanık para cezası aldı

İrem Derici'nin 'kan davası'! Sanık para cezası aldı

05.10.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı İrem Derici’ye sosyal medyadan hakaret ettiği iddia edilen sanık, bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı. Duruşmanın sorulduğu Derici, basın mensuplarına ‘kan davası’ diyerek espri yaptı.

İrem Derici'nin 'kan davası'! Sanık para cezası aldı

Şarkıcı İrem Derici’ye sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen tutuksuz sanık Uğur Saray’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müşteki İrem Derici ile avukatı hazır bulunurken, tutuksuz sanık Uğur Saray duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

AW434308_04

"İŞİ KİNE ÇEVİRMENİN ANLAMI YOK"

Sanık Uğur Saray savunmasında, "Ortada bir hakaret söz konusu değildir. Ben gazeteciyim ve sanat dünyasıyla işim olmaz. İrem Hanım benim yaşadığım şehre gelerek konser düzenlemiştir. Orada söylediği bazı sözlerden dolayı ben bir durum tespiti yaptım. Ben kendisine ‘sarhoş, uyuşturucu kullanarak sahneye çıktı’ şeklindeki sözleri ifşa ettim. Bu kadar basittir. Toplumun genel ahlakına uygun olmayan sözleri sahnede söylemiştir. Benim kendisine sataşma gibi bir durumum yoktur. Aradan bir süre geçtikten sonra ben kendisinden kamuya açık alanda özür de diledim, sözlerimin bir kadına söylenmesinden pişman oldum. İşi kine çevirmenin bir anlamı yoktur’’ ifadelerini kullandı.

Müşteki İrem Derici ise beyanında, önceki ifadelerini tekrarladığını belirterek, şikayetinin devam ettiğini söyledi.

AW434308_03

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Uğur Saray’ın sosyal medya üzerinden müştekinin şeref ve saygınlığını rencide edici mahiyette sözler sarf ettiğini aktararak ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunmasında cezalandırılmasının adil olmayacağını düşündüğünü ve olayı ciddiye almadığını söyleyen sanık Uğur Saray, beraatını istedi.
Hakim, davanın karara bağlanacağını söyleyerek, sanığa son sözünü sordu. Son sözü sorulan sanık, beraatını talep etti.

AW434308_01
Mahkeme, savunmalar ve beyanların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verdi. Duruşmaya ara verildiği esnada basın mensuplarının davayı sorduğu Derici, “Kan davası. Oğlum bana ciddi soru sorulmaması gerektiğini bilmiyor musunuz?” diyerek espri yaptı.

Mahkeme, sanık Uğur Saray’ın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, ‘hakaret’ suçundan 87 gün adli güne karşılık bin 740 lira ile cezalandırılmasına hükmetti.
AW434308_02

"HAKARET EDERKEN 2 DEFA DÜŞÜNSÜNLER"

Duruşmanın ardından açıklama yapan şarkıcı İrem Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer, “Bitti davamız, sanık ceza aldı. Aslında İrem hanımın bu dosya üzerinde çok durmasının sebebi şuydu; yani sosyal medya üzerinden insanlar, kalemi eline alan hakaret etmesin. Herkesin ailesi var, çocuğu var, eşi var, torunu var. Kendiyle birlikte aile de çok üzülüyor bu tip olaylarda. Umarım bu bir ders olur. Artık insanlar birilerine hakaret ve küfür ederken bir kere değil, iki kere düşünürler” şeklinde konuştu.

"BUNUNLA SAVAŞACAĞIM"

Şarkıcı İrem Derici ise, “Klavye başında, telefon elinde. Öyle bir dünya yok, varsa da ben bununla savaşacağım” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."
PARTNERParkta dolaşırken tesadüfen buldu! Hayatının geri kalanını zengin olarak geçirecekParkta dolaşırken tesadüfen buldu! Hayatının geri kalanını zengin olarak geçirecek
Her yıl iddialı paylaşımlar yapardı! Kararını verdiHer yıl iddialı paylaşımlar yapardı! Kararını verdi
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Bahçeli'den İsmail Kahraman'a 'Anayasa' yanıtı

Bahçeli'den İsmail Kahraman'a 'Anayasa' yanıtı

Polisin polisle imtihanı! Meslektaşlarını çileden çıkardı

Polisin polisle imtihanı! Meslektaşlarını çileden çıkardı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!

Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.