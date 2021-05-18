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İrem dericiden iddialı paylaşım! Cesur pozu sosyal medyayı salladı

18.05.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin sosyal medya paylaşımı olay oldu. Bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan İrem Derici'nin paylaşımı kısa binlerce beğeni topladı. İşte, çok konuşulan o fotoğraf...

İrem dericiden iddialı paylaşım! Cesur pozu sosyal medyayı salladı

İrem Derici sosyal medya hesabı üzerinden tatil fotoğrafını paylaştı. Her hareketi ile gündem olan ünlü şarkıcının bikinili pozu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte, İrem Derici'den bikinili tatil pozu...

İREM DERİCİ'DEN CESUR POZ

Ünlü şarkıcı İrem Derici Instagram hesabı üzerinden Antalya'da bir otelde yaptığı tatili paylaştı. Bikinili pozunu hesabından paylaşan ünlü şarkıcı fotoğrafın altına "I got my peaches out in Kalkan, oh yeah shit" notunu düştü.

Ekran Resmi 2021-05-18 19.58.01

İREM DERİCİ KİMDİR?

21 Mart 1987 doğumlu İrem Derici Türk pop dünyasının ses getiren şarkıcılarından birisidir. Aslen Sinop Boyabatlı olan şarkıcının annesinin Jade Ediz, babasının ise Hulusi Derici olduğu bilinmektedir. Ayrıca Derici’nin Cemre adında bir kız kardeşi vardır.

4 yaşındayken org çalmaya başladığını söyleyen ünlü şarkıcı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Devlet Konservatuarının Piyano bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatının devamında İstanbul Bilgi Üniversitesindeki Sosyoloji bölümünü tamamladıktan sonra yurt dışında Pazarlama İletişimi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Şarkıcılık kariyerinin başlangıcı ise O Ses Türkiye adlı yarışmaya katılmasıyla gerçekleşir. Derici yarışmanın ardından 2012 yılında çıkardığı tekli çalışması olan ‘’Bensiz Yapamazsın’’ ile şarkı piyasasına ilk adımını atar. 2014 yılında çıkan ‘’Kalbimin Tek Sahibine’’ isimli şarkısıyla büyük bir başarı elde eder.

Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü. 2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit oldu. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İrem Derici Instagram
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