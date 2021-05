İrem dericiden iddialı paylaşım! Cesur pozu sosyal medyayı salladı

İrem Derici sosyal medya hesabı üzerinden tatil fotoğrafını paylaştı. Her hareketi ile gündem olan ünlü şarkıcının bikinili pozu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte, İrem Derici'den bikinili tatil pozu...

İREM DERİCİ'DEN CESUR POZ

Ünlü şarkıcı İrem Derici Instagram hesabı üzerinden Antalya'da bir otelde yaptığı tatili paylaştı. Bikinili pozunu hesabından paylaşan ünlü şarkıcı fotoğrafın altına "I got my peaches out in Kalkan, oh yeah shit" notunu düştü.

İREM DERİCİ KİMDİR?

21 Mart 1987 doğumlu İrem Derici Türk pop dünyasının ses getiren şarkıcılarından birisidir. Aslen Sinop Boyabatlı olan şarkıcının annesinin Jade Ediz, babasının ise Hulusi Derici olduğu bilinmektedir. Ayrıca Derici’nin Cemre adında bir kız kardeşi vardır.

4 yaşındayken org çalmaya başladığını söyleyen ünlü şarkıcı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Devlet Konservatuarının Piyano bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatının devamında İstanbul Bilgi Üniversitesindeki Sosyoloji bölümünü tamamladıktan sonra yurt dışında Pazarlama İletişimi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Şarkıcılık kariyerinin başlangıcı ise O Ses Türkiye adlı yarışmaya katılmasıyla gerçekleşir. Derici yarışmanın ardından 2012 yılında çıkardığı tekli çalışması olan ‘’Bensiz Yapamazsın’’ ile şarkı piyasasına ilk adımını atar. 2014 yılında çıkan ‘’Kalbimin Tek Sahibine’’ isimli şarkısıyla büyük bir başarı elde eder.