MAGAZİN

İrem Derici'nin 2017'de hayatındaki tek güzel şey...

MAGAZİN HABERLERİ | 31.12.2017 12:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

İrem Derici, 2017'de hayatında olan tek güzel şeyin kedisi "Buddy" olduğunu söyledi.

İrem Derici'nin 2017'de hayatındaki tek güzel şey...

İrem Derici zor bir yılı geride bıraktı. Özellikle 2017'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 16 gün yoğun bakımda kalan sanatçı, sevenlerinin yüreğini ağzına getirmişti. Bunun yanı sıra 2017'de uzun süredir birlikte olduğu Lider Şahin'den ayrılan Derici, 2018'de yeni bir sayfa açacağını duyurdu ve "Nihayet 2017 bitiyor" dedi.

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KEDİSİ VE ARKADAŞLARIYLA EVDE VAKİT GEÇİRİYOR
Yılbaşı öncesi evde vakit geçirip arkadaşlarıyla bir aray agelen sanatçı, "Bu sene hayatımda olan tek güzel şey sensin Buddy" diyerek kedisinin videolarını Instagram hesabından paylaştı.

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NOEL ANNE: İREM DERİCİ
Keyifli halleriyle dikkat çeken Derici, yeni yıl öncesi Noel Baba şapkası ile de poz vermeyi ihmal etmedi. Öte yandan adı model Barış Murat Yağcı ile aşk dedikodularına karışan İrem Derici'nin yeni yıl gecesini nerede geçireceği merak konusu...

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İrem Derici yılbaşı kedi

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