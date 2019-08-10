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İrem Sak'ın havuz keyfi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:18 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu İrem Sak, tatil için Bodrum'u tercih eden isimler arasındaydı. Havuz başında keyif yapan Sak sosyal medyadan takipçileriyle de mayolu bir pozunu paylaştı.

İrem Sak'ın havuz keyfi!

Arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatiline devam eden İrem Sak, önceki gün Gümbet’teki otelin havuz başında görüntülendi.

Bir ara şezlongta egzersiz yapan Sak'ın, erkek arkadaşının verdiği ilginç pozlar ise olay oldu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncunun arkadaşı, mayosunu indirip vücudunu gösterdi.

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Güneşlendiği sırada habercileri fark eden oyuncu, telaşla yerinden kalkıp kabine girdi ve uzun süre orada kaldı.

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İrem Sak daha sonra havuz başında beyaz mayosuyla verdiği pozu da sosyal medya hesabından paylaştı.

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