İrem Sak'ın havuz keyfi!

Arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatiline devam eden İrem Sak, önceki gün Gümbet’teki otelin havuz başında görüntülendi.

Bir ara şezlongta egzersiz yapan Sak'ın, erkek arkadaşının verdiği ilginç pozlar ise olay oldu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncunun arkadaşı, mayosunu indirip vücudunu gösterdi.

Güneşlendiği sırada habercileri fark eden oyuncu, telaşla yerinden kalkıp kabine girdi ve uzun süre orada kaldı.

İrem Sak daha sonra havuz başında beyaz mayosuyla verdiği pozu da sosyal medya hesabından paylaştı.



