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  4. İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz ile ilk kez görüntülendi

İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz ile ilk kez görüntülendi

11.09.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen ismi İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile ilk kez görüntülendi. Kameraları fark eden çift, sorulara yanıt vermezken hızlı adımlarla oradan uzaklaştılar.

Sevilen oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı. Çift ilk kez birlikte görüntülendi. Yeniköy’de objektiflere yakalanan ikili sorulan soruları yanıtsız bırakarak, hızlı adımlarla uzaklaştı.

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İrem Sak'ın o halleri sosyal medyaya damga vururken ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Gazete Magazin'de yer alan habere göre; İrem Sak, NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile Yeniköy'de objektiflere yakalandı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ikilinin bir arada göründüğü videoya yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Çok yakışmışlar" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Sak
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