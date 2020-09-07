İrem Sak'tan Çukur itirafı! 'Sette ilk günümde...'

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur 4. sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Koçovalılar’ın yeni hasmı Erdenet ailesinin kızları Seren Erdenet karakteri ile diziye dahil olan İrem Sak, vermiş olduğu özel röportajda sevilen dizinin yeni sezonu hakkında bazı ipuçları verdi.

“SETE GELDİĞİM İLK GECE HİÇ UYUYAMADIM”

Çukur dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olduğu için heyecanlı olduğunu ifade eden Sak, ilk kez kötü bir karakterde oynayacağını dile getirdi. Sak, “İlk sete geleceğim gece hiç uyumadım ben de böyle bir şey oluyor" itirafında bulundu.

İrem Sak açıklamasının devamında "Çok heyecanlı olduğumda uyuyamıyorum. Gerçekten ne kadar yorgun olursam olayım ya o gün mesela hiç uyumadım ama sette de, yorgun da değildim! Mesela uykusuz gittiğim halde çok heyecanlandım ya gerçekten o kadar oturmuş proje Çukur ekibi yani 3 sezondur gerçekten kaynaşmışlar fazlasıyla; oraya böyle sonradan eklenen böyle hani tayini çıkmış yeni öğrenciler sınıfa girip ve en önünde durup hani beni sevin modundayım” ifadelerini kullandı.