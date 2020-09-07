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İrem Sak'tan Çukur itirafı! 'Sette ilk günümde...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Çukur yeni sezonu heyecanla beklenirken diziye yeni dahil olan oyuncu İrem Sak yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İrem Sak yeni sezonla ilgili ipuçları verirken Çukur itirafıyla da gündem oldu. Sak sette ilk gününde çok heyecanlı olduğunu ve sete uykusuz gittiğini itiraf etti.

İrem Sak'tan Çukur itirafı! 'Sette ilk günümde...'

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur 4. sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Koçovalılar’ın yeni hasmı Erdenet ailesinin kızları Seren Erdenet karakteri ile diziye dahil olan İrem Sak, vermiş olduğu özel röportajda sevilen dizinin yeni sezonu hakkında bazı ipuçları verdi.

“SETE GELDİĞİM İLK GECE HİÇ UYUYAMADIM”

Çukur dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olduğu için heyecanlı olduğunu ifade eden Sak, ilk kez kötü bir karakterde oynayacağını dile getirdi. Sak, “İlk sete geleceğim gece hiç uyumadım ben de böyle bir şey oluyor" itirafında bulundu.

Ekran Alıntısı

İrem Sak açıklamasının devamında "Çok heyecanlı olduğumda uyuyamıyorum. Gerçekten ne kadar yorgun olursam olayım ya o gün mesela hiç uyumadım ama sette de, yorgun da değildim! Mesela uykusuz gittiğim halde çok heyecanlandım ya gerçekten o kadar oturmuş proje Çukur ekibi yani 3 sezondur gerçekten kaynaşmışlar fazlasıyla; oraya böyle sonradan eklenen böyle hani tayini çıkmış yeni öğrenciler sınıfa girip ve en önünde durup hani beni sevin modundayım” ifadelerini kullandı.

ÇUKUR'DA EN SEVDİĞİ KARAKTER

İrem Sak, Erdenet ailesi ile Koçovalılar’ın arasında yaşanan gerilimde hangi tarafta olacağı sorusuna ise, “Ailemin, yani Erdenetlerin yanında olacağım” cevabını vererek, fenomen diziye dair ufak da olsa bir tüyo verdi.

Seren Erdenat karakteriyle güçlü ve aynı zamanda kötü bir karakteri canlandıracak olan güzel oyuncu, dizide en sevdiği karakterin Cumanli Koçovalı olduğunu belirtti.

Covid-19 salgını sürecinde güzellik ve bakım işlerine dikkat etmediğini ifade eden Sak, saçlarındaki beyazlarla ilgili de “Nereye kadar gideceğini görmek istiyorum. Sonuç olarak kuaföre gitmeden kendim yapamam” dedi. Kilo aldığı gözlemlenen güzel oyuncu, yemek yapma denemelerinden dolayı biraz kilo aldığını söyledi.

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