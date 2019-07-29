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İri gözler hangi hastalıkların habercisi? İri gözlüyseniz tiroid hastası olabilirsiniz

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 29.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

Toplumumuzda 'güzelliğin sembollerinden’ biri olarak kabul edilen iri gözlerin altında tiroit hastalığı yatabiliyor! Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, görülme sıklığı kadınlarda erkeklere göre 5 kat fazla olan tiroide bağlı göz hastalığına yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

İri gözler hangi hastalıkların habercisi? İri gözlüyseniz tiroid hastası olabilirsiniz

Göz kapaklarında şişlik, kızarıklık, gözde kanlanma gibi şikayetlere neden olan tiroide bağlı göz hastalığı başlangıçta ise iri gözlerle kendini belli ediyor. Ancak iri gözler, özellikle de toplumumuzda güzelliğin de sembolü olarak görüldüğü için, iri gözlere sahip kişiler, bunun ciddi bir hastalığın belirtisi olabildiğini öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, iri gözlerin, tiroidin yanı sıra; göz arkasındaki tümörlerin de önemli bir belirtisi olabildiğini belirterek, bu hastalıkların tanı ve tedavisinde geç kalınması durumunda ileride düzeltilmesi zor olacak görme ve şekil bozukluğu gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor. Tiroide bağlı göz hastalığının her yaşta kapıyı çalmakla birlikte en sık 40’lı yaşlarda ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Müslime Akbaba “Tiroide bağlı göz hastalığı, gözün içinde bulunduğu çukurluğun en sık görülen hastalığı olup, tiroit bezinin bozukluğuna bağlı olarak gelişiyor. Tanı ve tedavide geç kalınması ise gözlerde ciddi hasara yol açabiliyor” diyor.

SİGARA VE STRES TETİKLİYOR

Tiroide bağlı göz hastalıkları, göz çukurluğu hastalıklarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Toplumda zehirli guatr olarak da bilinen bu durumun sebebi tam olarak bilinmemekle beraber, başlangıçta gözlerin iri görülmesi en önemli belirtilerinden birini oluşturuyor. Görülme sıklığı kadınlarda erkeklere oranla 5 kat fazla. Hastalığın aktif ve inaktif olmak üzere iki evreden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Müslime Akbaba “Aktif evrede erken dönemde hastalığın tanınması tedavinin daha başarılı olmasını sağlıyor. İnaktif evrede ise geri dönüşümü olmayan değişiklikler sadece cerrahi yöntemlerle düzeltilebiliyor” diyor. Tiroide bağlı göz hastalığında tiroit bozukluğunun yanı sıra sigara ve stresin de hastalığı tetikleyen en önemli sebepler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Müslime Akbaba “Gözün iri görünmesinin yanında göz kapaklarında şişlik, kızarıklık, gözde kanlanma, ağrı, itilme hissi, çift görme, görme bozukluğu başlıca belirtilerini oluşturur. Sabahları belirtiler daha belirgindir. Bu belirtilerden biri ya da birkaçı olan hastaların en kısa zamanda göz doktoruna gitmesi gerekir. Tiroit hastalığı tetiklediği için de hasta endokrin uzmanı ile birlikte takip edilmelidir” diyor.

TİROİT HASTALIĞININ TEK BAŞINA TEDAVİSİ YETERLİ DEĞİL

Hastalık belirti ve bulgularına göre hafif, orta ve ağır şiddette olmak üzere üç kısma ayrılarak tedavi aşamasına geçiliyor. Erken tedavi sayesinde hastaları rahatsız eden şekil ve görme bozukluklarını düzeltmek mümkün oluyor. Hastalığın tedavisinde tiroidin de mutlaka tedavi edilmesinin büyük önem taşıdığını, ancak gözün iyileşmesi için bunun tek başına yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. Müslime Akbaba, “Hastalarımız bize başvurduklarında öncelikle hastalığın aktivite ve şiddetini belirliyoruz. Bunun için göz muayenesi yeterli olmaktadır. Yardımcı bazı tanı yöntemleri tedavi şekline karar vermemizi kolaylaştırıyor. Belirlenmiş protokoller çerçevesinde medikal ya da cerrahi tedavisini yapıyoruz. Tedavide endokrin uzmanı ve göz hekiminin ortak çalışması tedavinin daha başarılı olmasını sağlar” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
tiroit hastalığı belirtileri iri göz sağlık

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