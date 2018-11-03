Irina Shayk: Hayatı zorlaştırıyorum

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, anneliği hakkında ilk kez konuştu.

People dergisine röportaj veren 32 yaşındaki Shayk, Amerikalı oyuncu Bradley Cooper’la birlikteliğinden olan 1,5 yaşındaki kızı Lea ile hayatından söz etti.

Anne olduğundan beri her gün suçluluk duygusu hissettiğini söyleyen Shayk, “Her zaman kontrolcü bir anneyim. Hayatı kendime zorlaştırıyorum. Herkes için öyle” dedi.

“Zaman çok hızlı geçiyor. Sadece anı yaşamaya çalışmak zorundasınız” diyen ünlü model, “Bunu yapma konusunda iyi değilim ama çabalıyorum. Fazla zorlamayıp sadece olmasına izin vermelisiniz” ifadesini kullandı.

2015 yılından bu yana birlikte olan Irina Shayk ve Bradley Cooper’ın kızları Mart 2017’de dünyaya gelmişti.

