Irina Shayk Twerk yapmaya doymadı!

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, bir hafta içinde yaptığı üç ‘Twerk’ dansı ile gündem oldu. Önce Burberry defilesinin ardından düzenlenen partide siyahilerle birlikte dans eden Shayk, bu hafta ise Versace partisindeki ve Vogue Genel Yayın Yönetmeni Edward Enninful’un doğum günündeki ‘Twerk’ performansı ile dikkat çekti.

Ünlü model Adut Akech ile yaptıkları dans ile sosyal medyanın gündemine düşen Shayk seksi Twerk dansı ile şaşkınlık yarattı. Onu bu halde eğlenirken gören takipçileri ise ‘Twerk yapmaya doyamadı’ gibi yorumlar yaptı…



