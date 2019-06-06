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Irina Shayk ve Bradley Cooper hakkında bomba iddia! Evi terk etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

2015 yılından beri birlikte olan Irina Shayk ve Bradley Cooper hakkında bomba iddia... Bu yıl Lady Gaga ile samimi pozlarıyla gündeme gelen Bradley Cooper çocuğunun annesi Irina Shayk ile ayrılıyor mu?

Irina Shayk ve Bradley Cooper hakkında bomba iddia! Evi terk etti

Top model Irina Shayk ile ünlü oyuncu Bradley Cooper'ın ilişkisi sallantıda. The Sun gazetesinin iddiasına göre Irina Shayk, 2015'ten bu yana birlikte olduğu Cooper'la yaşadığı evi terk etti.

Lea de Seine Shayk Cooper adında bir kız çocuğu bulunan çiftin arasının bir süredir iyi olmadığı ileri sürüldü. Çifte yakın bir kaynağın iddiasına göre Shayk ve Cooper'ın ilişkisi pamuk ipliğine bağlı.

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Aynı kaynak aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle Shayk'ın yapabileceği en doğru hareketin Cooper ile birlikte yaşadıkları evi terk edip kendi evine taşınmak olduğuna karar verdiğini de belirtti.

Page Six adlı internet sitesine konuşan bir başka kaynak da ünlü çiftin bir süredir geçimsizlik yaşadığını ama kızlarının hatırına ilişkiyi sürdürmeye çalıştıklarını öne sürdü.

Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın Oscar performansı olay olduLady Gaga ve Bradley Cooper'ın Oscar performansı olay oldu

Bu yıl Oscar törenine Bradley Cooper ile Lady Gaga'nın birlikte rol aldıkları A Star is Born filminin şarkısını seslendirirken sergiledikleri samimiyet damgasını vurmuştu. O gece Coopeer ile Lady Gaga arasında bir yakınlaşma olduğu ileri sürülmüş ancak ünlü şarkıcı her şeyin gösterinin bir parçası olduğunu belirtmişti.

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