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800 yıllık asker mumyasının başı çalındı

BBC BBC
27.02.2019 14:25 | Son Güncelleme

İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir kilisenin gömütünden 800 yıllık bir Haçlı askeri mumyasının kafası çalındı.

800 yıllık asker mumyasının başı çalındı

Başdiyakoz David Pierpoint mumyanın başının koparıldığını belirterek "Bir insanın böyle bir şeyi yapabiliyor olması nedeniyle kilisemiz ve insanlık için çok üzüntü verici bir gün" dedi.

Pierpoint, hırsızlara mumyanın başını geri getirmeleri çağrısı yaptı.

Gömütteki 400 yıllık bir rahibe mezarının da yağmalandığı ve mezarlara açılan çelik kapının çalındığı belirtiliyor.

St Michan's kilisesindeki olay, Pazartesi günü kiliseye gelen bir tur rehberi tarafından fark edildi. Geçen yıl 27 bin kişinin ziyaret ettiği kiliseye turlar iptal edildi.

Aynı kilisedeki gömüt 1996'da da yağmalanmıştı.

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'MUMYALARIN BAŞLARIYLA FUTBOL OYNADILAR'

Bir grup gencin kopardıkları mumya başlarıyla "futbol oynadığı"nın ortaya çıkması tepkilere neden olmuştu. Mumyaların başları birkaç hafta içerisinde bulunmuştu.

Haçlı Seferleri döneminde, 11'nci yüzyılda inşa edilen kilisede çoğu 17'nci yüzyıldan kalma birçok mezar bulunuyor.


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İRLANDA 800 YILLIK HAÇLI SFERİ Kilise MUMYA BAŞI

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