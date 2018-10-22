Irmak Ünal'dan yatak öncesi pozu...

Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Irmak Ünal, bir yandan da spor salonlarından yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiriyor.

Irmak Ünal zaman zaman özel hayatına dair kareleri de yine hesabından paylaşmaktan geri durmuyor.

'BİZİ BİZ YAPAN BUDUR'

Son olarak evinde çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Irmak Ünal, Harry Potter kitabının yazarı J.K Rowling’e ait şu sözleri yazdı: “Hepimizin içinde hem karanlık hem aydınlık vardır. Önemli olan hangisini seçtiğimizdir. Bizi biz yapan budur…”

