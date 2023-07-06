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  4. İş gezisine çıktığını söyleyen kocası ve yakın arkadaşının yasak aşkını böyle ifşa etti! İhaneti görünce sinirlerine hakim olamadı

İş gezisine çıktığını söyleyen kocası ve yakın arkadaşının yasak aşkını böyle ifşa etti! İhaneti görünce sinirlerine hakim olamadı

06.07.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bir kadın iş gezisine gittiğini söyleyen kocasının arabasını tesadüf eseri en yakın arkadaşının evinin önünde park etmiş halde görünce öfkeden deliye döndü. Kadın büyük bir öfkeyle kocasının arabasını eline aldığı bir taş parçasıyla parçalarken o anlar saniye saniye kaydedildi.

İş gezisine çıktığını söyleyen kocası ve yakın arkadaşının yasak aşkını böyle ifşa etti! İhaneti görünce sinirlerine hakim olamadı

Çin’in Zhejiang eyaletinin Wenzhou şehrinde ismi açıklanmayan bir kadın eşinin 12 günlük iş gezisine çıktığını sandığı sırada ihanetle yüzyüze gelince deliye döndü. Eşinin iş gezisi için eşyalarını hazırladıktan sonra yürüyüşe çıkan kadın tesadüf eseri kocasının arabasını en yakın arkadaşının evinin yakınlarında park etmiş halde buldu.

HEMEN TELEFON ETTİ

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Kocasının arabasını gördükten sonra kadın yakın arkadaşına telefon etti ve yakınlarda olduğunu söyleyerek uğramak istediğini dile getirdi. Anca arkadaşı kadına bahaneler bularak evinden uzaklaştırdı. Bunun üzerine kadın kocasına telefon etti ve kocası da iş gezisi için Şangay’da olduğunu hatta yakın bir zamanda geri dönmeyeceğini yineledi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

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Kocası ve yakın arkadaşının ihanetini öğrendikten sonra sinirlenen kadın eline aldığı bir taşla eşinin arabasını parçalamaya başladı. Çevreden geçenler kadına engel olmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Aldatma ihanet

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