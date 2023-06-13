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Dükkanın önünde çöküp iç çamaşırını indirdi ve tuvaletini yaptı! Yetmedi yoldan geçen tanımadığı insanlara saldırdı

13.06.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının ortalığı bir anda karıştırdığı anlara yer verildi. Dükkanın önüne çökerek tuvaletini yapan kadın cep telefonuyla kaydedildiğini fark edince sinir krizi geçirerek çevresindekilere saldırdı. Görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede gündem yarattı.

Dükkanın önünde çöküp iç çamaşırını indirdi ve tuvaletini yaptı! Yetmedi yoldan geçen tanımadığı insanlara saldırdı

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın sokak ortasında elbisesini yukarı doğru kaldırarak bir anda tuvaletini yapmaya başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tuvaletini yapan kadının kendisini bir kişinin cep telefonuyla kaydettiğini görünce öfkeden deliye döndü. Kontrolünü kaybeden kadın ilk olarak kendisini kaydedenlere saldırdı.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

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Sokaktan geçen bir kadınla tartıştıktan sonra yüzüne yumruk yiyen kadın yeniden odağını kendisini kaydedenlere çevirdi. Ayakkabını çıkartarak koşmaya başlayan kadın öfkesini kontrol edemeyince akan trafiğin ortasına atladı. O anlar sosyal medyadan tepki çekti.

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sosyal medya

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