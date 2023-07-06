Skandal olay! 10 yaşındaki kıza tecavüz etti...Hamile olduğunu öğrenince kürtaj için zorladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde yaşayan Gerson Fuentes isimli bir adam 10 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğuna tecavüz suçundan tutuklandı. Küçük kızla bir süredir ilişkileri olduğunu iddia eden adam kızın hamile olduğunu öğrendiğinde ise Ohio eyaletinde kürtaj yasak olduğu için onu bir başka eyalete götürdü.

RESMEN KAÇIRDI

Ohio eyaletinde kürtaj yasak olduğu için Fuentes 10 yaşındaki kız çocuğunu zorla India eyaletine götürdü. 3. kademe cinsel suçlu olarak kabul edilen Fuentes, çıkartıldığ mahkemede 25 yıl sonra şartlı tahliye olasılığıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.