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Robot süpürge tuvaletini yaparken fotoğraflarını çekti! O görüntüleri Facebook’ta görünce şaşkına döndü

21.12.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan bir kadının robot süpürge tarafından kaydedilen görüntülerin Facebook’ta yayınlanması üzerine olaya ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Robot süpürge şirketi fotoğrafların kamera yerleştirilen test modelleri tarafından çekildiğini doğruladı. Ancak görüntülerin internette yayılmasına ilişkin olarak araştırma yaptıklarını söyledi.

Robot süpürge tarafından çekilen ve insan mahremiyetini ihlal eden görüntülerin Facebook’ta yayılmasından sonra şirket tarafından bir açıklama yapıldı. MIT Tech Review'da yer alan habere göre şirketin ürettiği bir modelin geliştirme versiyonu tarafından görüntüler çekildi. Şirketin iddiasına göre çekilen milyonlarca görüntü yapay zekayı eğitmek için kullanılan ses, fotoğraf ve videoları denetlemek için verilerin etiketlenmesi üzerine dünyanın dört yanından gelerek Scale AI'ye gönderildi. Ardından ise bu fotoğraflar internete yayıldı.

15 FOTOĞRAF ELE GEÇİRİLDİ

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MIT Technology Review, tuvaletini yapan kadın da dahil olmak üzere Robot süpürge tarafından çekilen milyonlarca görüntüden 15’ini ele geçirmeyi başardı. Görüntülerde 8-9 yaşlarında yerde yatan bir çocuk, televizyon izleyen bir aile ve çoğunlukla boş odalar yer aldı.

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Robot süpürgenin sahibi olan şirket görüntülerin sızmasına neden olan himzet sağlayıcıyla ilişkilerini sonlandırdıklarnı duyururken görüntüleri kabul etti. Şirket modelin akıllı robot süpürgelerin gelişimini izleyebilmek amacıyla test olarak çalışanlara gönderildiğini ve üzerinde yeşil ışıklarla “video kaydı devam ediyor” yazısının bulunduğunu belirtti.

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tuvalet robot süpürge

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