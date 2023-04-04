İş yeri nasıl yazılır, iş yeri yazımı nasıl olmalıdır? İş yeri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimeler isim tamlamalarından, sıfat tamlamalarından, birleşik fiillerden ve ikilemelerden oluşabilir. Bu oluşan kelimenin yeni bir anlamı karşılaması gerekir. Yeni bir anlamı karşılayan kelimelerde ses düşmesi veya ses türemesi meydana gelmesi ve kelimelerden herhangi birinin anlam değişimine uğraması bu kelimelerin bitişik yazılmasını birleşme sırasında kelimelerden herhangi birinin anlam değişimine uğramaması ise bu kelimelerin ayrı yazılmasını sağlar.

İş yeri nasıl yazılır?

Birleşik kelimeler meydana gelirken bunların yazımını etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi ses düşmesi ve ses türemesidir. Bunun yanında birleşik kelimeyi oluşturan sözcüklerin anlam değişimine uğraması da birleşik kelimelerin yazımını etkiler. Birleşik kelimeyi oluşturan sözcüklerde ses düşmesi veya ses türemesi meydana gelmesi, birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden herhangi bir tanesinin gerçek anlamını kaybetmesi sözcüğün bitişik yazılmasını gerektirir. Fakat sözcüklerde ses düşmesi veya ses türemesi meydana gelmiyor, sözcüklerin içinden herhangi birisi gerçek anlamını kaybetmiyorsa sözcük ayrı yazılır. Bu bilgi aslında “İş yeri ayrı mı yazılır?” sorusunun da cevabını da vermektedir.

İş yeri kelimesinin yazımı konusunda sıklıkla hata yapılmaktadır. TDK sözlüğe bakıldığında bu kelimenin “iş yeri” şeklinde yazıldığı görülür. İş yeri TDK sözlükte anlamı “Bir görevin yapıldığı yer.” ve “İşçinin iş sözleşmesine göre çalıştığı yer.” şeklinde verilir. Sıkça hata yapılan iş yeri kelimesi ile ilgili olarak “İş yeri bitişik mi yazılır?” şeklinde araştırma yapılır. İşyeri yazımı yanlıştır. Doğrusu iş yeri şeklinde olmalıdır.

İş yeri doğru yazılışı ile ilgili cümleler

İki veya daha fazla sözcüğün birleşmesinden meydana gelen kelimelerin yazımı genellikle karıştırılır. Yazımı en fazla karıştırılan kelimelerden birisi de iş yeri kelimesidir. Bazı kaynaklarda “iş yeri” şeklinde kullanımı görülürken bazı kaynaklarda da “işyeri” şeklinde bir kullanım olduğu görülür. Bu da kişilerde kafa karışıklığına sebep olabilir. İş yeri kelimesinin doğru yazımı “iş yeri” şeklindedir. İş yeri yazımı ile ilgili örnek cümleler