İşe almak için sordukları sorular olay oldu!

Facebook, Google, Apple, Amazon gibi dev firmalar elemanlarını seçerken deyim yerindeyse ‘ince eleyip sık dokuyor.’ Bu firmalarda işe girecekseniz ilginç bir mülakattan geçiyorsunuz. Facebook, İrlanda’nın başkenti Dublin’de yer alan ve Meath ve Cork bölgelerinde faaliyet gösteren kampüsüne, yayın politikası ve içerik yönetimi alanları öncelik olmak üzere toplam bin kişiyi işe alacağını duyurmuştu. Mülakatta ise adayı bir hayli zorlu sorular bekliyordu.

İşte Facebook ile birlikte Amazon, Google ve Apple gibi dünya devi firmalara girişte sorulan mülakat sorularından bazıları...

Herhangi bir günde Facebook üzerinde kaç doğum günü kutlama mesajı yayınlanır? (Facebook)

700.000 kişinin yaşadığı Seattle’daki tüm bina camlarını temizletebilmek için kaç dolar harcamak gerekir? (Facebook)

ABD’de toplam kaç elektrik süpürgesi olduğunu tahmin et. (Facebook)

320 milyonluk ABD’de bir yıl içerisinde kaç Big Mac hamburger satılıyor? (Facebook)

Bir okul otobüsüne ne kadar golf topu sığar? (Google)

Bir ülkede çiftler erkek çocukları olana kadar çocuk yapmaya devam ederler. Bu ülkede kızların erkeklere oranı nedir? (Google)

Chicago’da kaç piyano çalan kişi vardır? (Google)

Gün içinde akrep ve yelkovan kaç kez üst üste gelir? (Google)

Bir korsan gemisinin kaptanısınız ve ganimetin nasıl bölüneceğini oylamanız gerekiyor. Eğer mürettebatınızın yarısından fazlası sizin önerdiğiniz şekilde hazineyi paylaşırsa siz öleceksiniz. Nasıl hem hayatta kalır hem de hazineyi istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz? (Google)

8 yaşındaki bir çocuğa bir router/modem’in ne olduğunu ve fonksiyonlarını anlatın. (Apple)

Masanın üzerinde her birinin yazı ve tura tarafları olan 100 tane bozuk para var. Paralardan 10 tanesi tura, 90 tanesi ise yazı tarafına dönük durumda. Hangi paranın hangi yüzünün dönük olduğunu bilmenizin herhangi bir yolu yok. Onları öyle bir şekilde ikiye ayırın ki her iki tarafta da eşit sayıda tura olsun. (Apple)

3 tane kutu var. Bir tanesinde sadece elmalar var, bir tanesinde sadece portakallar var ve bir tanesinde de hem elmalar hem de portakallar var. Ancak kutular hatalı olarak etiketlenmiş. Yani etiketler kutuların içinde neler olduğunu tanımlamıyor. Sadece bir kutuyu açıyorsun ve kutunun içine bakmadan bir tane meyve alıyorsun. Bu meyveye bakarak bütün kutuları doğru bir şekilde nasıl etiketlersin? (Apple)

Size sahte ve sahte olmayan bozuk paralarla dolu bir kavanoz verilse ve bu kavanozdan bir tane bozuk para alsanız, üç kere atsanız ve arka arkaya yazı yazı tura gelse, sahte bozuk para veya sahte olmayan bozuk para seçme şansınız ne olur? (Apple)

Bir turnuvada 5.623 katılımcı olsaydı, kazananı belirlemek için kaç oyun oynanması gerekirdi? Değişiklik yapmak için hangi metrikleri kullanıyorsunuz? (Amazon)

Şirket politikasına aykırı bir karar veren ve çalışanlarınızdan biri için potansiyel bir güvenlik sorunu olan bir amiri işe alır mısın? (Amazon)

İş açısından kritik bir karar vermek için analizi kullandığınız bir zamandan bahsedin. Analiz ve sonuçlardan nasıl faydalandığınızı özetleyin. (Amazon)

