İşi güzelleştirmek, hobileri güzel sanatlar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Mustafa Karaca, estetik ameliyatların acil ameliyatlar olmadığını belirterek, "Her ne kadar bazen hastalarımızın sağlık sorunlarını da tedavi ediyor olsak da estetik cerrahlar olarak bizim asıl işimiz güzelleştirmektir. Bu da bize zaman açısından esneklik sağlar. Sanat da tam bu noktada devreye girer. Tıpkı Michelangelo’nun Davut heykelini yapması gibi" dedi.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Mustafa Karaca, estetik cerrahların sanata karşı olan ilgileri hakkında konuştu. Op. Dr. Karaca, hali hazırda bir müzik grubunun üyesi ve aynı zamanda bir ressam olduğunu belirterek, "Bir kadın doğumcu, kalp-damar cerrahı ya da genel cerrah genellikle zamana karşı yarış içindedir. Estetik cerrahlar, en iyi ve en güzel sonucu elde edebilme hedefiyle hareket ederken diğer cerrahlar sorunu çözmeye yönelik hareket eder. Her ne kadar bazen hastalarımızın sağlık sorunlarını da tedavi ediyor olsak da estetik cerrahlar olarak bizim asıl işimiz güzelleştirmektir. Ameliyat için başvuranların vücutlarında, şu ya da bu nedenle düzeltilmesine ihtiyaç duyulan bir yer vardır. Bu da bize zaman açısından esneklik sağlar. Sanat da tam bu noktada devreye girer. Tıpkı Michelangelo’nun Davut heykelini yapması gibi Sanatçı bu heykele başladığında, kimse ona ne kadar sürede bitireceğini sormadı. İşte bu noktada bizim işimiz de sanat. Çünkü kimse süreyle ilgilenmez, herkes sonuçla ilgilenir." dedi.