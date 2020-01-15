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  4. İşi güzelleştirmek, hobileri güzel sanatlar

İşi güzelleştirmek, hobileri güzel sanatlar

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op.

İşi güzelleştirmek, hobileri güzel sanatlar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Mustafa Karaca, estetik ameliyatların acil ameliyatlar olmadığını belirterek, "Her ne kadar bazen hastalarımızın sağlık sorunlarını da tedavi ediyor olsak da estetik cerrahlar olarak bizim asıl işimiz güzelleştirmektir. Bu da bize zaman açısından esneklik sağlar. Sanat da tam bu noktada devreye girer. Tıpkı Michelangelo’nun Davut heykelini yapması gibi" dedi.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Mustafa Karaca, estetik cerrahların sanata karşı olan ilgileri hakkında konuştu. Op. Dr. Karaca, hali hazırda bir müzik grubunun üyesi ve aynı zamanda bir ressam olduğunu belirterek, "Bir kadın doğumcu, kalp-damar cerrahı ya da genel cerrah genellikle zamana karşı yarış içindedir. Estetik cerrahlar, en iyi ve en güzel sonucu elde edebilme hedefiyle hareket ederken diğer cerrahlar sorunu çözmeye yönelik hareket eder. Her ne kadar bazen hastalarımızın sağlık sorunlarını da tedavi ediyor olsak da estetik cerrahlar olarak bizim asıl işimiz güzelleştirmektir. Ameliyat için başvuranların vücutlarında, şu ya da bu nedenle düzeltilmesine ihtiyaç duyulan bir yer vardır. Bu da bize zaman açısından esneklik sağlar. Sanat da tam bu noktada devreye girer. Tıpkı Michelangelo’nun Davut heykelini yapması gibi Sanatçı bu heykele başladığında, kimse ona ne kadar sürede bitireceğini sormadı. İşte bu noktada bizim işimiz de sanat. Çünkü kimse süreyle ilgilenmez, herkes sonuçla ilgilenir." dedi.

’Estetik cerrahların her biri illaki bir sanat dalıyla ilgilenir’ iddiasının doğru olmadığını belirten Op. Dr. Mustafa Karaca, "Ya da ‘sanatsal faaliyeti olmayan cerrah, iyi cerrah değildir’ diyemeyiz. Pek çok bestekâr ve cerrah üstat var meselâ. Zaten müziğin iyileştirici gücü de artık kanıtlanmış durumda Öte yandan çöp adam bile çizemediği halde estetik cerrahide çok başarılı olan meslektaşlarımı biliyorum. Ancak onların da sanata karşı ilgili oldukları bir gerçek. Belki de tek engelleri, hangi sanat dalına meyilli olduklarını henüz keşfetmemiş olmaları!" ifadelerini kullandı.

"Müzik, bu stresi ortadan kaldırmada çok işime yarıyor"
Op. Dr. Mustafa Karaca, bir metal müzik grubunun üyesi olduğunu ve gitar çaldığını kaydederek, "Düne gelinceye kadar belli bazı mekânlarda konserler verirdik. Grup devam ediyor ama artık o kadar sık konser vermiyoruz. Müziğin zihni ve ruhu dinlendiren olumlu bir yanı var. Bu da bizim meslek için çok önemli çünkü yaptığınız iş gerçekte kanlı bir iş. İnsan bedeni üzerinde çalışıyorsunuz. Müzik, bu stresi ortadan kaldırmada çok işime yarıyor. Resim çizmek, daha ayrı. Çünkü güzel bir burun, güzel bir göğüs, güzel bir dudak üzerine çalışıyorsunuz. Bu çalışmalarınızın yansıması da tuval üzerinde oluyor. Nasıl ki hastanızın güzelliğini hedefliyorsanız, aynı güzelliği bu kez resme aktarıyorsunuz. Resmettiğiniz o güzellikler de size ilham kaynağı oluyor." şeklinde konuştu.

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