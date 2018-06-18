MAGAZİN

Işıl Reçber Bodrum sezonunu açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 16:56 | Son Güncelleme

Rüştü-Işıl Reçber çifti, Bodrum'da tatil yapıyor. Gün boyu güneşlenen Işıl Reçber, düzgün fiziğiyle dikkati çekti.

Işıl Reçber Bodrum sezonunu açtı

Cennet Koyu’ndaki evlerinde tatil yapan Rüştü-Işıl Reçber çifti, önceki gün plajda görüntülendi.

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Gün boyu güneşlenen Işıl Hanım, düzgün fiziğiyle bakışları üzerinde topladı.

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Işıl Reçber Bodrum

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