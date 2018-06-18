Işıl Reçber Bodrum sezonunu açtı

Cennet Koyu\u2019ndaki evlerinde tatil yapan R\u00fc\u015ft\u00fc-I\u015f\u0131l Re\u00e7ber \u00e7ifti, \u00f6nceki g\u00fcn plajda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. \n\nG\u00fcn boyu g\u00fcne\u015flenen I\u015f\u0131l Han\u0131m, d\u00fczg\u00fcn fizi\u011fiyle bak\u0131\u015flar\u0131 \u00fczerinde toplad\u0131. \n\nPARTNERRusya'n\u0131n en g\u00fczelleri Samsun'da ne yap\u0131yor?Leyla Lydia Tu\u011futlu\u2019dan makyajs\u0131z ve seksi payla\u015f\u0131mEda G\u00f6k'\u00fcn avukat\u0131ndan fla\u015f 'zina davas\u0131' a\u00e7\u0131klamas\u0131!
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