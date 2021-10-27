Işıl Reçber, Özcan Deniz’i hedef aldı: Beyefendiden ricam

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Boşanma davasından sonra çekişmeli bir velayet davasına girişen ikili geçtiğimiz gün yayınlanan görüntülerden sonra bir kez daha gündeme geldi.

Özcan Deniz, "Daha önce de ortada hiçbir şey yokken yaşadığım eve gelip bakıcıya saldırdı. Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz. Yoksa ben durduk yere oğlumu annesinden almaya falan çalışmıyorum." dedi.

"KADINLARIN ÇOĞU PARA KOPARMAK İÇİN BOŞANIYOR"

Özcan Deniz ayrıca, "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor" ifadelerini kullandı. Deniz, "Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu açıyor. 'Seni bitiririm', 'Çocuğunu bir daha göremezsin'ler havada uçuşuyor. Kadınların birçoğunu da (benim durumumda olduğu gibi) işsiz, güçsüz, uğraşsız, tek derdi çocuğu ve bu yasayı kullanarak yaşamaya yol açıyor. Yani herkes kaybediyor. En çok da çocuk. Bu arada bunu da belirteyim de topa tutmasınlar beni. Benim derdim nafaka değil, velayet! Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın. Ama durum öyle değil" diye konuştu.

IŞIL REÇBER TEPKİ GÖSTERDİ

Özcan Deniz'in büyük yankı uyandıran açıklamalarının ardından polemiğe sosyetik isim Işıl Reçber de dahil oldu.

Reçber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ne olursa olsun önce bir evlilik, sonra çocuk var. Kimse kimseyi zorla evlendirmiyor! Seni evlilik dışı çocukla kandırarak, boşatarak nikaha mecbur etmemiş. Hadi hata yaptın ama çocuk olmuş... En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme! Karınmış zamanında ömür boyu da o çocuğun annesi olmaya devam edecek. Nasıl biri olursa olsun bunu değiştiremezsin. Anne... Uzun hayat yolunda çocuğun annesinden nefret etmesi en büyük boşluk ve kabusudur. Beyefendiden ricam; Kusursuz şöhret yolunda çocuğunun psikolojisini düşünüyorsa yeter! Daha fazlasına gerek yok! Tüm haklı çıkma çabasıyla yaptıkları su, elektrik ve alt yapı olarak evladıyla kendisine dönecek bir gün. O zaman keşkeler için çok geç olur. Sevgiyle...



