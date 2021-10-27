MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Işıl Reçber, Özcan Deniz’i hedef aldı: Beyefendiden ricam

Işıl Reçber, Özcan Deniz’i hedef aldı: Beyefendiden ricam

27.10.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz’le Feyzan Aktan arasındaki gerilime eski milli kaleci Rüştü Reçber’in eşi Ilış Reçber de dahil oldu. Özcan Deniz'in yaşananların ardından, "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor" sözleri tartışma konusu oldu. Özcan Deniz’e bir tepki de Işık Reçber'den geldi.

Işıl Reçber, Özcan Deniz’i hedef aldı: Beyefendiden ricam

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Boşanma davasından sonra çekişmeli bir velayet davasına girişen ikili geçtiğimiz gün yayınlanan görüntülerden sonra bir kez daha gündeme geldi.

Özcan Deniz’i darp eden eski eşi Feyza Aktan: Hiç pişman değilimÖzcan Deniz’i darp eden eski eşi Feyza Aktan: Hiç pişman değilim

Özcan Deniz, "Daha önce de ortada hiçbir şey yokken yaşadığım eve gelip bakıcıya saldırdı. Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz. Yoksa ben durduk yere oğlumu annesinden almaya falan çalışmıyorum." dedi.

"KADINLARIN ÇOĞU PARA KOPARMAK İÇİN BOŞANIYOR"

Özcan Deniz ayrıca, "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor" ifadelerini kullandı. Deniz, "Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu açıyor. 'Seni bitiririm', 'Çocuğunu bir daha göremezsin'ler havada uçuşuyor. Kadınların birçoğunu da (benim durumumda olduğu gibi) işsiz, güçsüz, uğraşsız, tek derdi çocuğu ve bu yasayı kullanarak yaşamaya yol açıyor. Yani herkes kaybediyor. En çok da çocuk. Bu arada bunu da belirteyim de topa tutmasınlar beni. Benim derdim nafaka değil, velayet! Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın. Ama durum öyle değil" diye konuştu.

IŞIL REÇBER TEPKİ GÖSTERDİ

Özcan Deniz'in büyük yankı uyandıran açıklamalarının ardından polemiğe sosyetik isim Işıl Reçber de dahil oldu.

Reçber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ne olursa olsun önce bir evlilik, sonra çocuk var. Kimse kimseyi zorla evlendirmiyor! Seni evlilik dışı çocukla kandırarak, boşatarak nikaha mecbur etmemiş. Hadi hata yaptın ama çocuk olmuş... En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme! Karınmış zamanında ömür boyu da o çocuğun annesi olmaya devam edecek. Nasıl biri olursa olsun bunu değiştiremezsin. Anne... Uzun hayat yolunda çocuğun annesinden nefret etmesi en büyük boşluk ve kabusudur. Beyefendiden ricam; Kusursuz şöhret yolunda çocuğunun psikolojisini düşünüyorsa yeter! Daha fazlasına gerek yok! Tüm haklı çıkma çabasıyla yaptıkları su, elektrik ve alt yapı olarak evladıyla kendisine dönecek bir gün. O zaman keşkeler için çok geç olur. Sevgiyle...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pınar Altuğ'u çileden çıkaran yorum! Pınar Altuğ'u çileden çıkaran yorum!
PARTNER Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum! Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum!
Bikinileri olay olmuştu! Hayal kırıklığı!Bikinileri olay olmuştu! Hayal kırıklığı!
Anahtar Kelimeler:
Işıl Reçber Özcan Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına valilikten cevap

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına valilikten cevap

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

15 yaş küçük sevgiliyle 5 saat yemek! Yakalandılar

15 yaş küçük sevgiliyle 5 saat yemek! Yakalandılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kimi boşandı kimi tedavi oldu! Sebebi ise seks...

Kimi boşandı kimi tedavi oldu! Sebebi ise seks...

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.